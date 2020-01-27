Box: Columbia 60, Carlyle 32
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Box: Columbia 60, Carlyle 32

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1234Final
Carlyle8105932
Columbia919151760
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Carlyle2-200-9614/281113/51
Columbia10-133-5923/421041/47
Carlyle
Individual stats Have not been reported.
ColumbiaPtsFG3FGFTFL
Taylor Holten (#44, 5-10, F, So.)168-1300-20
Ava Khoury (#41, 6-2, C, Jr.)94-601-22
Avrie Barthel (#11, 5-11, F, Sr.)94-801-22
Aryn Henke (#25, 5-6, G, Sr.)82-71-41-22
Karsen Jany (#21, 5-9, G, Fr.)602-202
Mckenna Litteken (#3, 5-5, G, Sr.)41-10-12-20
Casey Wagner (#22, 5-5, G, Sr.)21-2003
Natalie Busch (#31, 5-7, G, Jr.)21-1000
Emily Holmes (#43)21-2001
Paige Becker (#13, 5-8, G, Sr.)21-4002
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