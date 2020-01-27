Box: Columbia 60, Carlyle 32

|1
|2
|3
|4
|Final
|Carlyle
|8
|10
|5
|9
|32
|Columbia
|9
|19
|15
|17
|60
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Carlyle
|2-20
|0-9
|614/28
|1113/51
|Columbia
|10-13
|3-5
|923/42
|1041/47
|Carlyle
|Individual stats Have not been reported.
|Columbia
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Taylor Holten (#44, 5-10, F, So.)
|16
|8-13
|0
|0-2
|0
|Ava Khoury (#41, 6-2, C, Jr.)
|9
|4-6
|0
|1-2
|2
|Avrie Barthel (#11, 5-11, F, Sr.)
|9
|4-8
|0
|1-2
|2
|Aryn Henke (#25, 5-6, G, Sr.)
|8
|2-7
|1-4
|1-2
|2
|Karsen Jany (#21, 5-9, G, Fr.)
|6
|0
|2-2
|0
|2
|Mckenna Litteken (#3, 5-5, G, Sr.)
|4
|1-1
|0-1
|2-2
|0
|Casey Wagner (#22, 5-5, G, Sr.)
|2
|1-2
|0
|0
|3
|Natalie Busch (#31, 5-7, G, Jr.)
|2
|1-1
|0
|0
|0
|Emily Holmes (#43)
|2
|1-2
|0
|0
|1
|Paige Becker (#13, 5-8, G, Sr.)
|2
|1-4
|0
|0
|2