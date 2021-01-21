Box: Cor Jesu 51, Ursuline 47

|1
|2
|3
|4
|Final
|Cor Jesu
|18
|11
|11
|11
|51
|Ursuline
|13
|13
|14
|7
|47
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Cor Jesu
|8-7
|1-3
|717/48
|760/51
|Ursuline
|6-3
|1-2
|437/29
|340/23
|Cor Jesu
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Mallory Ronshausen (#24, 5-7, G, Sr.)
|18
|4-10
|2-7
|4-7
|2
|Addison Erusha (#10, 5-6, G, Sr.)
|10
|5-10
|0-3
|0
|0
|Sophia Newman (#40, 5-11, F, So.)
|8
|4-5
|0
|0-1
|1
|Paige Dolreny (#25, 5-9, G, Fr.)
|6
|3-4
|0-5
|0
|0
|Amy Varghese (#11, 5-4, G, Jr.)
|4
|2-3
|0-2
|0
|1
|Sarah Collier (#31, 5-11, F, Sr.)
|3
|1-3
|0
|1-2
|3
|Francie Luna (#12, 5-4, G, Jr.)
|2
|1-1
|0-1
|0
|0