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Box: Cor Jesu 51, Ursuline 47
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Box: Cor Jesu 51, Ursuline 47

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1234Final
Cor Jesu1811111151
Ursuline131314747
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Cor Jesu8-71-3717/48760/51
Ursuline6-31-2437/29340/23
Cor JesuPtsFG3FGFTFL
Mallory Ronshausen (#24, 5-7, G, Sr.)184-102-74-72
Addison Erusha (#10, 5-6, G, Sr.)105-100-300
Sophia Newman (#40, 5-11, F, So.)84-500-11
Paige Dolreny (#25, 5-9, G, Fr.)63-40-500
Amy Varghese (#11, 5-4, G, Jr.)42-30-201
Sarah Collier (#31, 5-11, F, Sr.)31-301-23
Francie Luna (#12, 5-4, G, Jr.)21-10-100
Cor Jesu
Individual stats Have not been reported.
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