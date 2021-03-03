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Box: Cor Jesu 52, Oakville 42
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Box: Cor Jesu 52, Oakville 42

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1234Final
Cor Jesu131871452
Oakville111212742
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Cor Jesu14-121-41296/501252/48
Oakville10-133-2944/36938/36
Cor JesuPtsFG3FGFTFL
Mallory Ronshausen (#24, 5-7, G, Sr.)223-84-104-54
Addison Erusha (#10, 5-6, G, Sr.)164-92-52-41
Sophia Newman (#40, 5-11, F, So.)51-403-53
Paige Dolrenry (#25, 5-9, G, Fr.)42-70-302
Aide Luna (#22, 5-3, G, So.)3003-51
Sarah Collier (#31, 5-11, F, Sr.)21-1001
OakvillePtsFG3FGFTFL
Kylie Anderson (#34, G, So.)170-95-132-43
Isabella Dickneite (#30, F, Sr.)105-14003
Mya Minor (#14, G, Jr.)62-90-12-75
Sammi Simokaitis (#32, C, Fr.)52-1001-13
Faith Kohm (#24, G, Jr.)42-4004
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