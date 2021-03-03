Box: Cor Jesu 52, Oakville 42

|1
|2
|3
|4
|Final
|Cor Jesu
|13
|18
|7
|14
|52
|Oakville
|11
|12
|12
|7
|42
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Cor Jesu
|14-12
|1-4
|1296/50
|1252/48
|Oakville
|10-13
|3-2
|944/36
|938/36
|Cor Jesu
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Mallory Ronshausen (#24, 5-7, G, Sr.)
|22
|3-8
|4-10
|4-5
|4
|Addison Erusha (#10, 5-6, G, Sr.)
|16
|4-9
|2-5
|2-4
|1
|Sophia Newman (#40, 5-11, F, So.)
|5
|1-4
|0
|3-5
|3
|Paige Dolrenry (#25, 5-9, G, Fr.)
|4
|2-7
|0-3
|0
|2
|Aide Luna (#22, 5-3, G, So.)
|3
|0
|0
|3-5
|1
|Sarah Collier (#31, 5-11, F, Sr.)
|2
|1-1
|0
|0
|1