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Box: Crystal City 40, Grandview 30

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1234Final
Crystal City81371240
Grandview8841030
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Crystal City11-51-0711/44617/39
Grandview8-100-3644/40607/38

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Crystal City
Individual stats Have not been reported.
GrandviewPtsFG3FGFTFL
Maggie Boker (#3, 5-5, G, Sr.)126-110-103
Anna Belle Wakeland (#23, 6-2, C, Sr.)103-131-21-41
Savannah Patterson (#2, 5-5, G, Sr.)41-302-25
Lexi Walker (#33, 5-8, F, Jr.)42-3003
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