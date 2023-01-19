Box: Crystal City 40, Grandview 30

|1
|2
|3
|4
|Final
|Crystal City
|8
|13
|7
|12
|40
|Grandview
|8
|8
|4
|10
|30
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Crystal City
|11-5
|1-0
|711/44
|617/39
|Grandview
|8-10
|0-3
|644/40
|607/38
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|Crystal City
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|Grandview
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Maggie Boker (#3, 5-5, G, Sr.)
|12
|6-11
|0-1
|0
|3
|Anna Belle Wakeland (#23, 6-2, C, Sr.)
|10
|3-13
|1-2
|1-4
|1
|Savannah Patterson (#2, 5-5, G, Sr.)
|4
|1-3
|0
|2-2
|5
|Lexi Walker (#33, 5-8, F, Jr.)
|4
|2-3
|0
|0
|3