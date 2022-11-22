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Box: Crystal City 44, Valley Park 25

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1234Final
Valley Park7531025
Crystal City16651744
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Valley Park1-10-064/3279/40
Crystal City1-00-044/2225/12

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Valley ParkPtsFG3FGFTFL
Jenna Prosser (G, Sr.)70-52-51-23
Katie Mann (G, Jr.)40-31-21-22
Peyton Whitney (C, Fr.)40-404-61
Aubrey Dibble (G, Fr.)30-21-300
Izzy Chittakhone (G, So.)30-11-404
Elsie McCabe (G, Jr.)301-100
Ava Rudolph (G, Jr.)1001-20
Crystal CityPtsFG3FGFTFL
Kate Eisenbeis (#25, 5-10, C, Sr.)3015005
Claudia Lamberti (#43, 5-7, F, Sr.)9401-34
Carly Roussin (#33, 5-7, F, So.)4200-22
Abbie Edwards (#10, 5-7, G, Sr.)1001-43
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