Box: Crystal City 44, Valley Park 25

|1
|2
|3
|4
|Final
|Valley Park
|7
|5
|3
|10
|25
|Crystal City
|16
|6
|5
|17
|44
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Valley Park
|1-1
|0-0
|64/32
|79/40
|Crystal City
|1-0
|0-0
|44/22
|25/12
People are also reading…
|Valley Park
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Jenna Prosser (G, Sr.)
|7
|0-5
|2-5
|1-2
|3
|Katie Mann (G, Jr.)
|4
|0-3
|1-2
|1-2
|2
|Peyton Whitney (C, Fr.)
|4
|0-4
|0
|4-6
|1
|Aubrey Dibble (G, Fr.)
|3
|0-2
|1-3
|0
|0
|Izzy Chittakhone (G, So.)
|3
|0-1
|1-4
|0
|4
|Elsie McCabe (G, Jr.)
|3
|0
|1-1
|0
|0
|Ava Rudolph (G, Jr.)
|1
|0
|0
|1-2
|0
|Crystal City
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Kate Eisenbeis (#25, 5-10, C, Sr.)
|30
|15
|0
|0
|5
|Claudia Lamberti (#43, 5-7, F, Sr.)
|9
|4
|0
|1-3
|4
|Carly Roussin (#33, 5-7, F, So.)
|4
|2
|0
|0-2
|2
|Abbie Edwards (#10, 5-7, G, Sr.)
|1
|0
|0
|1-4
|3