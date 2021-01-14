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Box: Crystal City 52, Valley Park 22
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Box: Crystal City 52, Valley Park 22

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1234Final
Crystal City913181252
Valley Park497222
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Crystal City3-60-0389/43460/51
Valley Park1-40-1156/17229/25
Crystal CityPtsFG3FGFTFL
Annie Waites (#23, PF, Sr.)208-2304-63
Kate Eisenbies (#25, PF, So.)167-1102-20
Molly Clemmons (#22, G, So.)73-90-21-44
Abbie Edwards (#10, G, So.)30-31-202
Brooklyn Portell (#41, PF, Jr.)20-102-20
Ashlyn Dennis (#43, C, Sr.)21-1001
Lexi Thurman (#14, G, Fr.)21-1001
Crystal City
Individual stats Have not been reported.
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