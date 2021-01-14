Box: Crystal City 52, Valley Park 22

|1
|2
|3
|4
|Final
|Crystal City
|9
|13
|18
|12
|52
|Valley Park
|4
|9
|7
|2
|22
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Crystal City
|3-6
|0-0
|389/43
|460/51
|Valley Park
|1-4
|0-1
|156/17
|229/25
|Crystal City
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Annie Waites (#23, PF, Sr.)
|20
|8-23
|0
|4-6
|3
|Kate Eisenbies (#25, PF, So.)
|16
|7-11
|0
|2-2
|0
|Molly Clemmons (#22, G, So.)
|7
|3-9
|0-2
|1-4
|4
|Abbie Edwards (#10, G, So.)
|3
|0-3
|1-2
|0
|2
|Brooklyn Portell (#41, PF, Jr.)
|2
|0-1
|0
|2-2
|0
|Ashlyn Dennis (#43, C, Sr.)
|2
|1-1
|0
|0
|1
|Lexi Thurman (#14, G, Fr.)
|2
|1-1
|0
|0
|1