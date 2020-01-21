Box: Dupo 51, Steeleville 28
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Box: Dupo 51, Steeleville 28

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1234Final
Dupo131741751
Steeleville10411328
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Dupo11-86-1826/43766/40
Steeleville0-150-6341/18837/44
DupoPtsFG3FGFTFL
Octavia Heidelberg (#33, 5-9, F, So.)125-1302-63
Alexia Lewis (#32, 5-3, G, Fr.)115-80-21-12
Maddie Esmon (#14, 5-8, F, Jr.)103-31-41-20
Alexis Curtis (#3, 5-3, G, So.)103-101-41-30
Annalese Gill (#24, 5-10, F, Sr.)62-1002-75
Cecilia Armstrong (#15, 5-5, So.)20-102-52
SteelevillePtsFG3FGFTFL
Jaden Hinnerichs (#2, So.)11403-44
Jenny Wedemeyer (#4, Jr.)10122-20
Kadence Bockhorn (#21, So.)21004
Ashlyn Roberts (#35)2002-21
Kelsey Cowan (#34, Sr.)2100-23
Grace Cronin (#5)1001-23
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