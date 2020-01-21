Box: Dupo 51, Steeleville 28

|1
|2
|3
|4
|Final
|Dupo
|13
|17
|4
|17
|51
|Steeleville
|10
|4
|11
|3
|28
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Dupo
|11-8
|6-1
|826/43
|766/40
|Steeleville
|0-15
|0-6
|341/18
|837/44
|Dupo
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Octavia Heidelberg (#33, 5-9, F, So.)
|12
|5-13
|0
|2-6
|3
|Alexia Lewis (#32, 5-3, G, Fr.)
|11
|5-8
|0-2
|1-1
|2
|Maddie Esmon (#14, 5-8, F, Jr.)
|10
|3-3
|1-4
|1-2
|0
|Alexis Curtis (#3, 5-3, G, So.)
|10
|3-10
|1-4
|1-3
|0
|Annalese Gill (#24, 5-10, F, Sr.)
|6
|2-10
|0
|2-7
|5
|Cecilia Armstrong (#15, 5-5, So.)
|2
|0-1
|0
|2-5
|2
|Steeleville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Jaden Hinnerichs (#2, So.)
|11
|4
|0
|3-4
|4
|Jenny Wedemeyer (#4, Jr.)
|10
|1
|2
|2-2
|0
|Kadence Bockhorn (#21, So.)
|2
|1
|0
|0
|4
|Ashlyn Roberts (#35)
|2
|0
|0
|2-2
|1
|Kelsey Cowan (#34, Sr.)
|2
|1
|0
|0-2
|3
|Grace Cronin (#5)
|1
|0
|0
|1-2
|3