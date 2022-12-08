Box: Edwardsville 44, Belleville East 36

|Final
|Edwardsville
|44
|Belleville East
|36
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Edwardsville
|3-5
|1-2
|321/40
|396/50
|Belleville East
|2-4
|0-2
|244/30
|266/33
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|Edwardsville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Emerson Weller (#20, Sr.)
|24
|9-10
|1-2
|3-8
|0
|Ellie Neath (#22, So.)
|10
|0-2
|2-4
|4-6
|2
|Kaitlyn Morningstar (#11, Sr.)
|6
|0-6
|0-2
|6-8
|4
|Molly Peel (#30, Jr.)
|3
|0
|1-1
|0
|0
|Blakely Hockett (#15, So.)
|1
|0-4
|0
|1-3
|1
|Belleville East
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Taylor Smith (#10, G, So.)
|10
|5
|0
|0
|0
|Kamora Davis (#23, F, So.)
|8
|3
|0
|2-3
|4
|Sophia Tantillo (#14, G, Sr.)
|6
|3
|0
|0
|5
|Jehda Williams (#5, F, Fr.)
|6
|3
|0
|0
|3
|Auryanna Brierton (G, Jr.)
|3
|1
|0
|1-4
|1
|Jordyn Crowder (#22, G, Sr.)
|3
|0
|1
|0
|1