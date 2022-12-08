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Box: Edwardsville 44, Belleville East 36

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Final
Edwardsville44
Belleville East36
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Edwardsville3-51-2321/40396/50
Belleville East2-40-2244/30266/33

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EdwardsvillePtsFG3FGFTFL
Emerson Weller (#20, Sr.)249-101-23-80
Ellie Neath (#22, So.)100-22-44-62
Kaitlyn Morningstar (#11, Sr.)60-60-26-84
Molly Peel (#30, Jr.)301-100
Blakely Hockett (#15, So.)10-401-31
Belleville EastPtsFG3FGFTFL
Taylor Smith (#10, G, So.)105000
Kamora Davis (#23, F, So.)8302-34
Sophia Tantillo (#14, G, Sr.)63005
Jehda Williams (#5, F, Fr.)63003
Auryanna Brierton (G, Jr.)3101-41
Jordyn Crowder (#22, G, Sr.)30101
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