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Box: Edwardsville 48, Collinsville 39

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Final
Collinsville39
Edwardsville48
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Collinsville13-144-61211/451207/45
Edwardsville12-126-41004/371049/39

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CollinsvillePtsFG3FGFTFL
Megan Janson (#12, 5-5, G, Sr.)171-84-63-51
Jenna Scheller (#45, 6-3, C, Sr.)63-70-105
Lily Carslisle (#10, 5-4, G, So.)51-21-100
Elliana Rhinehart (#50, 5-9, F, So.)31-201-24
Katie Bardwell (#20, 5-9, G, Sr.)21-20-302
Ella Guerrero (#13, 5-5, G, Jr.)21-20-401
Talesha Gilmore (#30, 6-1, F, So.)21-5005
Danajah Willis (#22, 5-10, G, Jr.)21-2000
Collinsville
Individual stats Have not been reported.
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