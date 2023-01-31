Box: Edwardsville 48, Collinsville 39

|Final
|Collinsville
|39
|Edwardsville
|48
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Collinsville
|13-14
|4-6
|1211/45
|1207/45
|Edwardsville
|12-12
|6-4
|1004/37
|1049/39
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|Collinsville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Megan Janson (#12, 5-5, G, Sr.)
|17
|1-8
|4-6
|3-5
|1
|Jenna Scheller (#45, 6-3, C, Sr.)
|6
|3-7
|0-1
|0
|5
|Lily Carslisle (#10, 5-4, G, So.)
|5
|1-2
|1-1
|0
|0
|Elliana Rhinehart (#50, 5-9, F, So.)
|3
|1-2
|0
|1-2
|4
|Katie Bardwell (#20, 5-9, G, Sr.)
|2
|1-2
|0-3
|0
|2
|Ella Guerrero (#13, 5-5, G, Jr.)
|2
|1-2
|0-4
|0
|1
|Talesha Gilmore (#30, 6-1, F, So.)
|2
|1-5
|0
|0
|5
|Danajah Willis (#22, 5-10, G, Jr.)
|2
|1-2
|0
|0
|0
|Collinsville
|Individual stats Have not been reported.