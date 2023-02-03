|Final
|Edwardsville
|53
|Granite City
|27
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Edwardsville
|14-12
|7-4
|1106/43
|1113/43
|Granite City
|5-19
|0-0
|982/38
|1312/50
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|Edwardsville
|Individual stats Have not been reported.
|Granite City
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Kaylyn Wiley (#3, 5-7, G, Sr.)
|15
|5-13
|1-2
|2-5
|3
|Melashia Bennett (#1, 5-4, G, Sr.)
|6
|0-4
|2-5
|0
|3
|Itaijja Miller-Brown (#2, 5-6, F, Sr.)
|3
|1-4
|0
|1-3
|4
|Sophia Mangi (#40, 5-8, F, Jr.)
|3
|0
|1-1
|0
|0