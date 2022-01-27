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Box: Edwardsville 56, Belleville East 14

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1234Final
Edwardsville2312111056
Belleville East0210214
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Edwardsville20-48-01357/57974/41
Belleville East4-160-7590/25969/40

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EdwardsvillePtsFG3FGFTFL
Sydney Harris (#25, 6-1, G, Sr.)174301
Macy Silvey (#23, 5-10, G, Sr.)15421-20
Elle Evans (#21, 6-3, G, Sr.)102203
Emma Garner (#14, 5-11, G, Sr.)5201-21
Ashlyn Hauk (#10, 5-8, G, Jr.)21001
Ella Cook (#12, 5-8, G, Jr.)2002-20
Kaitlyn Morningstar (#11, 5-11, G, Jr.)21000
Molly Peel (#30, 5-8, G, So.)1001-21
Edwardsville
Individual stats Have not been reported.
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