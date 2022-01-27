Box: Edwardsville 56, Belleville East 14

|1
|2
|3
|4
|Final
|Edwardsville
|23
|12
|11
|10
|56
|Belleville East
|0
|2
|10
|2
|14
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Edwardsville
|20-4
|8-0
|1357/57
|974/41
|Belleville East
|4-16
|0-7
|590/25
|969/40
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|Edwardsville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Sydney Harris (#25, 6-1, G, Sr.)
|17
|4
|3
|0
|1
|Macy Silvey (#23, 5-10, G, Sr.)
|15
|4
|2
|1-2
|0
|Elle Evans (#21, 6-3, G, Sr.)
|10
|2
|2
|0
|3
|Emma Garner (#14, 5-11, G, Sr.)
|5
|2
|0
|1-2
|1
|Ashlyn Hauk (#10, 5-8, G, Jr.)
|2
|1
|0
|0
|1
|Ella Cook (#12, 5-8, G, Jr.)
|2
|0
|0
|2-2
|0
|Kaitlyn Morningstar (#11, 5-11, G, Jr.)
|2
|1
|0
|0
|0
|Molly Peel (#30, 5-8, G, So.)
|1
|0
|0
|1-2
|1
|Edwardsville
|Individual stats Have not been reported.