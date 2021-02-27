Box: Edwardsville 65, Belleville East 44

|1
|2
|3
|4
|Final
|Belleville East
|2
|10
|17
|15
|44
|Edwardsville
|0
|0
|0
|0
|65
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Belleville East
|5-4
|3-4
|466/52
|477/53
|Edwardsville
|9-0
|8-0
|587/65
|360/40
|Belleville East
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Amiya Cole (#1, Sr.)
|12
|5
|0
|2-2
|3
|Tyler Butler (#15, Sr.)
|8
|3
|0
|2-5
|3
|Grace Riley (#3, Sr.)
|6
|0
|2
|0
|0
|Laylah Jackson (So.)
|6
|3
|0
|0
|4
|Orionna Brown (#25, Jr.)
|5
|1
|1
|0
|0
|Ava Hamilton (#21, So.)
|4
|2
|0
|0
|3
|Jordyn Crowder (#10)
|3
|0
|1
|0
|0