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Box: Edwardsville 65, Belleville East 44
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Box: Edwardsville 65, Belleville East 44

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1234Final
Belleville East210171544
Edwardsville000065
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Belleville East5-43-4466/52477/53
Edwardsville9-08-0587/65360/40
Belleville EastPtsFG3FGFTFL
Amiya Cole (#1, Sr.)12502-23
Tyler Butler (#15, Sr.)8302-53
Grace Riley (#3, Sr.)60200
Laylah Jackson (So.)63004
Orionna Brown (#25, Jr.)51100
Ava Hamilton (#21, So.)42003
Jordyn Crowder (#10)30100
Belleville East
Individual stats Have not been reported.
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