Box: Edwardsville 66, Lutheran North 35

|1
|2
|3
|4
|Final
|Edwardsville
|17
|23
|14
|12
|66
|Lutheran North
|12
|8
|11
|4
|35
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Edwardsville
|24-4
|9-0
|1615/58
|1134/40
|Lutheran North
|5-14
|0-3
|779/28
|949/34
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|Edwardsville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Sydney Harris (#25, 6-1, G, Sr.)
|22
|6
|3
|1-1
|0
|Elle Evans (#21, 6-3, G, Sr.)
|18
|6
|2
|0
|0
|Macy Silvey (#23, 5-10, G, Sr.)
|11
|1
|3
|0
|1
|Ellie Neath (#22, 5-3, G, Fr.)
|7
|2
|1
|0
|1
|Kaitlyn Morningstar (#11, 5-11, G, Jr.)
|2
|1
|0
|0
|2
|Zay Hoover (#24, 5-8, G, Fr.)
|2
|1
|0
|0
|0
|Edwardsville
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