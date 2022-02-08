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Box: Edwardsville 66, Lutheran North 35

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1234Final
Edwardsville1723141266
Lutheran North12811435
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Edwardsville24-49-01615/581134/40
Lutheran North5-140-3779/28949/34

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EdwardsvillePtsFG3FGFTFL
Sydney Harris (#25, 6-1, G, Sr.)22631-10
Elle Evans (#21, 6-3, G, Sr.)186200
Macy Silvey (#23, 5-10, G, Sr.)111301
Ellie Neath (#22, 5-3, G, Fr.)72101
Kaitlyn Morningstar (#11, 5-11, G, Jr.)21002
Zay Hoover (#24, 5-8, G, Fr.)21000
Edwardsville
Individual stats Have not been reported.
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