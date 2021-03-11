 Skip to main content
You have permission to edit this article.
Edit
Box: Edwardsville 68, Collinsville 29
0 comments

Box: Edwardsville 68, Collinsville 29

  • 0
1234Final
Collinsville000029
Edwardsville000068
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Collinsville4-131-11673/40890/52
Edwardsville14-111-1951/56587/35
CollinsvillePtsFG3FGFTFL
Megan Janson (#10, 5-3, So.)71-11-32-21
Astacia Bush (#23, 5-10, Sr.)70-12-41-21
Riley Doyle (#34, 5-8, Sr.)401-31-22
Ella Guerrero (#13, 5-4, Fr.)30-31-300
Jenna Scheller (#45, 6-2, So.)21-40-103
Orianna Givens (#35, 5-8, Sr.)21-20-20-21
Katie Bardwell (#20, 5-7, So.)21-1000
Ricki Merlak (#15, 5-6, Jr.)21-10-102
Collinsville
Individual stats Have not been reported.
0 comments

Tags

* I understand and agree that registration on or use of this site constitutes agreement to its user agreement and privacy policy.

Related to this story

Most Popular

Get up-to-the-minute news sent straight to your device.

Topics

News Alerts

Blues News

Breaking News

Cardinals News

Daily 6

National Breaking News

Sports