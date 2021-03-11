Box: Edwardsville 68, Collinsville 29

|1
|2
|3
|4
|Final
|Collinsville
|0
|0
|0
|0
|29
|Edwardsville
|0
|0
|0
|0
|68
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Collinsville
|4-13
|1-11
|673/40
|890/52
|Edwardsville
|14-1
|11-1
|951/56
|587/35
|Collinsville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Megan Janson (#10, 5-3, So.)
|7
|1-1
|1-3
|2-2
|1
|Astacia Bush (#23, 5-10, Sr.)
|7
|0-1
|2-4
|1-2
|1
|Riley Doyle (#34, 5-8, Sr.)
|4
|0
|1-3
|1-2
|2
|Ella Guerrero (#13, 5-4, Fr.)
|3
|0-3
|1-3
|0
|0
|Jenna Scheller (#45, 6-2, So.)
|2
|1-4
|0-1
|0
|3
|Orianna Givens (#35, 5-8, Sr.)
|2
|1-2
|0-2
|0-2
|1
|Katie Bardwell (#20, 5-7, So.)
|2
|1-1
|0
|0
|0
|Ricki Merlak (#15, 5-6, Jr.)
|2
|1-1
|0-1
|0
|2