Box: Edwardsville 68, Collinsville 33

|1
|2
|3
|4
|Final
|Collinsville
|0
|0
|0
|0
|33
|Edwardsville
|0
|0
|0
|0
|68
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Collinsville
|14-14
|3-6
|1300/46
|1286/46
|Edwardsville
|22-4
|9-0
|1483/53
|1045/37
People are also reading…
|Collinsville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Megan Janson (#12, 5-5, Jr.)
|11
|1-6
|3-5
|0
|0
|Talesha Gilmore (#30, 6-0, Fr.)
|5
|2-6
|0
|1-2
|2
|Ricki Merlak (#15, 5-8, Sr.)
|5
|0-2
|1-2
|2-2
|0
|Jenna Scheller (#45, 6-2, Jr.)
|4
|2-6
|0
|0
|1
|Jordan Gary (#23, 5-7, Jr.)
|4
|2-4
|0-2
|0
|2
|Ella Guerrero (#13, 5-5, So.)
|2
|1-2
|0-3
|0
|0
|Katie Bardwell (#20, 5-9, Jr.)
|2
|0-1
|0-1
|2-2
|1
|Collinsville
|Individual stats Have not been reported.