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Box: Edwardsville 68, Collinsville 33

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1234Final
Collinsville000033
Edwardsville000068
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Collinsville14-143-61300/461286/46
Edwardsville22-49-01483/531045/37

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CollinsvillePtsFG3FGFTFL
Megan Janson (#12, 5-5, Jr.)111-63-500
Talesha Gilmore (#30, 6-0, Fr.)52-601-22
Ricki Merlak (#15, 5-8, Sr.)50-21-22-20
Jenna Scheller (#45, 6-2, Jr.)42-6001
Jordan Gary (#23, 5-7, Jr.)42-40-202
Ella Guerrero (#13, 5-5, So.)21-20-300
Katie Bardwell (#20, 5-9, Jr.)20-10-12-21
Collinsville
Individual stats Have not been reported.
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