Box: Edwardsville 88, Alton 30
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Box: Edwardsville 88, Alton 30

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A sweetheart of a deal! $3/3 months
1234Final
Edwardsville2622271388
Alton3812730
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Edwardsville25-112-01627/63923/36
Alton4-240-121008/391697/65
EdwardsvillePtsFG3FGFTFL
Kylie Burg (#14, 5-9, F, Sr.)162-24-400
Sydney Harris (#25, 6-0, G, So.)154-71-44-60
Katelynne Roberts (#22, 6-3, C, Jr.)125-802-51
Ariana Bennett (#24, 6-0, F, So.)103-404-52
Quierra Love (5-4, G, Sr.)91-22-31-22
Amanda Mills (#10, 5-9, F, Sr.)63-3000
Macy Silvey (#23, 5-8, G, So.)62-40-22-21
Maria Smith (#32, 5-9, F, Sr.)41-302-30
Elle Evans (#21, 6-0, G, So.)42-20-400
Jacquelin Anderson (#3, 5-5, G, Sr.)301-100
Kaitlyn Morningstar (#11, 5-9, G, Fr.)21-1000
Ashlyn Hauk (#13, 5-7, G, Fr.)10-101-20
Edwardsville
Individual stats Have not been reported.
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