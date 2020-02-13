Box: Edwardsville 88, Alton 30

|1
|2
|3
|4
|Final
|Edwardsville
|26
|22
|27
|13
|88
|Alton
|3
|8
|12
|7
|30
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Edwardsville
|25-1
|12-0
|1627/63
|923/36
|Alton
|4-24
|0-12
|1008/39
|1697/65
|Edwardsville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Kylie Burg (#14, 5-9, F, Sr.)
|16
|2-2
|4-4
|0
|0
|Sydney Harris (#25, 6-0, G, So.)
|15
|4-7
|1-4
|4-6
|0
|Katelynne Roberts (#22, 6-3, C, Jr.)
|12
|5-8
|0
|2-5
|1
|Ariana Bennett (#24, 6-0, F, So.)
|10
|3-4
|0
|4-5
|2
|Quierra Love (5-4, G, Sr.)
|9
|1-2
|2-3
|1-2
|2
|Amanda Mills (#10, 5-9, F, Sr.)
|6
|3-3
|0
|0
|0
|Macy Silvey (#23, 5-8, G, So.)
|6
|2-4
|0-2
|2-2
|1
|Maria Smith (#32, 5-9, F, Sr.)
|4
|1-3
|0
|2-3
|0
|Elle Evans (#21, 6-0, G, So.)
|4
|2-2
|0-4
|0
|0
|Jacquelin Anderson (#3, 5-5, G, Sr.)
|3
|0
|1-1
|0
|0
|Kaitlyn Morningstar (#11, 5-9, G, Fr.)
|2
|1-1
|0
|0
|0
|Ashlyn Hauk (#13, 5-7, G, Fr.)
|1
|0-1
|0
|1-2
|0
|Edwardsville
|Individual stats Have not been reported.