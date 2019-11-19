|1
|2
|3
|4
|Final
|Edwardsville
|24
|20
|11
|10
|65
|Granite City
|3
|2
|7
|1
|13
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Edwardsville
|1-0
|0-0
|65/65
|13/13
|Granite City
|0-1
|0-0
|13/13
|65/65
|Edwardsville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Sydney Harris (#25, So.)
|17
|3-5
|3-6
|2-2
|0
|Quierra Love (Sr.)
|12
|2-3
|2-4
|2-2
|2
|Macy Silvey (#23, So.)
|8
|1-2
|2-3
|0-1
|1
|Katelynne Roberts (#22, Jr.)
|6
|3-4
|0
|0
|4
|Ariana Bennett (#24, So.)
|6
|3-7
|0-2
|0-2
|0
|Amanda Mills (#10, Sr.)
|5
|1-1
|0
|3-4
|0
|Elle Evans (#21, So.)
|5
|1-1
|1-2
|0
|0
|Jacquelin Anderson (#3, Sr.)
|4
|2-2
|0-1
|0
|1
|Maria Smith (#32, Sr.)
|2
|0
|0
|2-2
|0
|Granite City
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Azaria Moore (#23, So.)
|5
|1-3
|1-1
|0
|3
|Kaylyn Wylie (#3, Fr.)
|3
|0-2
|1-2
|0
|1
|Patty Lahey (#5, Sr.)
|2
|1-1
|0-1
|0
|1
|Claire Sykes (#11, Jr.)
|2
|1-2
|0-1
|0
|0
|Rianna Lange (#2, Jr.)
|1
|0-1
|0-1
|1-2
|0