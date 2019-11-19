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1234Final
Edwardsville2420111065
Granite City327113
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Edwardsville1-00-065/6513/13
Granite City0-10-013/1365/65
EdwardsvillePtsFG3FGFTFL
Sydney Harris (#25, So.)173-53-62-20
Quierra Love (Sr.)122-32-42-22
Macy Silvey (#23, So.)81-22-30-11
Katelynne Roberts (#22, Jr.)63-4004
Ariana Bennett (#24, So.)63-70-20-20
Amanda Mills (#10, Sr.)51-103-40
Elle Evans (#21, So.)51-11-200
Jacquelin Anderson (#3, Sr.)42-20-101
Maria Smith (#32, Sr.)2002-20
Granite CityPtsFG3FGFTFL
Azaria Moore (#23, So.)51-31-103
Kaylyn Wylie (#3, Fr.)30-21-201
Patty Lahey (#5, Sr.)21-10-101
Claire Sykes (#11, Jr.)21-20-100
Rianna Lange (#2, Jr.)10-10-11-20

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