Box: Edwardsville 52, Pekin 21
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Box: Edwardsville 52, Pekin 21

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1234Final
Pekin1045221
Edwardsville148201052
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Pekin0-10-021/2152/52
Edwardsville26-112-01679/1679944/944
PekinPtsFG3FGFTFL
Taylor Goss (#25, Jr.)12222-21
Jenna Taphorn (#10, Sr.)6104-42
Gracie Kizer (#20, So.)30101
EdwardsvillePtsFG3FGFTFL
Quierra Love (5-4, G, Sr.)102-42-502
Elle Evans (#21, 6-0, G, So.)82-20-34-42
Sydney Harris (#25, 6-0, G, So.)84-90-300
Maria Smith (#32, 5-9, F, Sr.)73-601-31
Ariana Bennett (#24, 6-0, F, So.)72-203-31
Kylie Burg (#14, 5-9, F, Sr.)62-20-22-21
Katelynne Roberts (#22, 6-3, C, Jr.)42-4000
Amanda Mills (#10, 5-9, F, Sr.)21-1000
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