Box: Edwardsville 52, Pekin 21

|1
|2
|3
|4
|Final
|Pekin
|10
|4
|5
|2
|21
|Edwardsville
|14
|8
|20
|10
|52
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Pekin
|0-1
|0-0
|21/21
|52/52
|Edwardsville
|26-1
|12-0
|1679/1679
|944/944
|Pekin
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Taylor Goss (#25, Jr.)
|12
|2
|2
|2-2
|1
|Jenna Taphorn (#10, Sr.)
|6
|1
|0
|4-4
|2
|Gracie Kizer (#20, So.)
|3
|0
|1
|0
|1
|Edwardsville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Quierra Love (5-4, G, Sr.)
|10
|2-4
|2-5
|0
|2
|Elle Evans (#21, 6-0, G, So.)
|8
|2-2
|0-3
|4-4
|2
|Sydney Harris (#25, 6-0, G, So.)
|8
|4-9
|0-3
|0
|0
|Maria Smith (#32, 5-9, F, Sr.)
|7
|3-6
|0
|1-3
|1
|Ariana Bennett (#24, 6-0, F, So.)
|7
|2-2
|0
|3-3
|1
|Kylie Burg (#14, 5-9, F, Sr.)
|6
|2-2
|0-2
|2-2
|1
|Katelynne Roberts (#22, 6-3, C, Jr.)
|4
|2-4
|0
|0
|0
|Amanda Mills (#10, 5-9, F, Sr.)
|2
|1-1
|0
|0
|0