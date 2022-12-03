Box: Father McGivney 51, Carlyle 50

|Final
|Carlyle
|50
|Father McGivney
|51
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Carlyle
|5-1
|1-0
|365/61
|231/38
|Father McGivney
|5-1
|2-0
|309/52
|215/36
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|Carlyle
|Individual stats Have not been reported.
|Father McGivney
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Mary Harkins (#1, 5-4, G, Sr.)
|16
|3-5
|3-9
|1-1
|3
|Sami Oller (#23, 6-0, F, Jr.)
|13
|6-10
|0
|1-2
|2
|Emily Johnson (#33, 5-9, F, Jr.)
|10
|5-7
|0
|0-2
|2
|Izzie Venarsky (#14, 5-8, G, So.)
|10
|5-7
|0-1
|0-1
|1
|Claire Stanhaus (#2, 5-5, G, Sr.)
|2
|1-1
|0-1
|0
|0