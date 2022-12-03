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Box: Father McGivney 51, Carlyle 50

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Final
Carlyle50
Father McGivney51
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Carlyle5-11-0365/61231/38
Father McGivney5-12-0309/52215/36

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Carlyle
Individual stats Have not been reported.
Father McGivneyPtsFG3FGFTFL
Mary Harkins (#1, 5-4, G, Sr.)163-53-91-13
Sami Oller (#23, 6-0, F, Jr.)136-1001-22
Emily Johnson (#33, 5-9, F, Jr.)105-700-22
Izzie Venarsky (#14, 5-8, G, So.)105-70-10-11
Claire Stanhaus (#2, 5-5, G, Sr.)21-10-100
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