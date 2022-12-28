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Box: Father McGivney 58, Pinckneyville 27

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1234Final
Pinckneyville4105827
Father McGivney1519101458
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Pinckneyville4-40-0363/45308/38
Father McGivney12-26-0797/100399/50

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Pinckneyville
Individual stats Have not been reported.
Father McGivneyPtsFG3FGFTFL
Sami Oller (#23, 6-0, F, Jr.)157-90-31-32
Mary Harkins (#1, 5-4, G, Sr.)143-52-72-31
Emily Johnson (#33, 5-9, F, Jr.)63-5003
Sophia Ivnik (#35, 6-1, C, Sr.)62-702-23
Alexis Bond (#44, 5-8, G, Sr.)42-20-301
Claire Stanhaus (#2, 5-5, G, Sr.)42-2000
Emma Martinez (#3, 5-7, G, Sr.)42-20-200
Izzie Venarsky (#14, 5-8, G, So.)31-20-11-10
Jada Zumwalt (#45, 5-8, F, Jr.)21-2000
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