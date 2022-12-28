Box: Father McGivney 58, Pinckneyville 27

|1
|2
|3
|4
|Final
|Pinckneyville
|4
|10
|5
|8
|27
|Father McGivney
|15
|19
|10
|14
|58
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Pinckneyville
|4-4
|0-0
|363/45
|308/38
|Father McGivney
|12-2
|6-0
|797/100
|399/50
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|Pinckneyville
|Individual stats Have not been reported.
|Father McGivney
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Sami Oller (#23, 6-0, F, Jr.)
|15
|7-9
|0-3
|1-3
|2
|Mary Harkins (#1, 5-4, G, Sr.)
|14
|3-5
|2-7
|2-3
|1
|Emily Johnson (#33, 5-9, F, Jr.)
|6
|3-5
|0
|0
|3
|Sophia Ivnik (#35, 6-1, C, Sr.)
|6
|2-7
|0
|2-2
|3
|Alexis Bond (#44, 5-8, G, Sr.)
|4
|2-2
|0-3
|0
|1
|Claire Stanhaus (#2, 5-5, G, Sr.)
|4
|2-2
|0
|0
|0
|Emma Martinez (#3, 5-7, G, Sr.)
|4
|2-2
|0-2
|0
|0
|Izzie Venarsky (#14, 5-8, G, So.)
|3
|1-2
|0-1
|1-1
|0
|Jada Zumwalt (#45, 5-8, F, Jr.)
|2
|1-2
|0
|0
|0