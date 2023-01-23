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Box: Father McGivney 59, Jacksonville Routt 22

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1234Final
Jacksonville Routt000022
Father McGivney000059
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Jacksonville Routt1-10-071/3684/42
Father McGivney21-38-01315/658708/354

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Jacksonville Routt
Individual stats Have not been reported.
Father McGivneyPtsFG3FGFTFL
Sami Oller (#23, 6-0, F, Jr.)126-6002
Mary Harkins (#1, 5-4, G, Sr.)92-21-52-20
Emma Martinez (#3, 5-7, G, Sr.)73-301-20
Emily Johnson (#33, 5-9, F, Jr.)73-50-11-12
Julia Stobie (#34, 5-10, F, Sr.)63-5000
Sophia Ivnik (#35, 6-1, C, Sr.)42-6000
Devin Ellis (#15, 5-11, G, So.)42-40-100
Alexis Bond (#44, 5-8, G, Sr.)21-10-302
Jada Zumwalt (#45, 5-8, F, Jr.)21-2001
Mia Lieberman (#24, 6-0, Fr.)21-2000
Claire Stanhaus (#2, 5-5, G, Sr.)21-3000
Izzie Venarsky (#14, 5-8, G, So.)21-20-201
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