Box: Father McGivney 59, Jacksonville Routt 22

|1
|2
|3
|4
|Final
|Jacksonville Routt
|0
|0
|0
|0
|22
|Father McGivney
|0
|0
|0
|0
|59
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Jacksonville Routt
|1-1
|0-0
|71/36
|84/42
|Father McGivney
|21-3
|8-0
|1315/658
|708/354
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|Jacksonville Routt
|Individual stats Have not been reported.
|Father McGivney
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Sami Oller (#23, 6-0, F, Jr.)
|12
|6-6
|0
|0
|2
|Mary Harkins (#1, 5-4, G, Sr.)
|9
|2-2
|1-5
|2-2
|0
|Emma Martinez (#3, 5-7, G, Sr.)
|7
|3-3
|0
|1-2
|0
|Emily Johnson (#33, 5-9, F, Jr.)
|7
|3-5
|0-1
|1-1
|2
|Julia Stobie (#34, 5-10, F, Sr.)
|6
|3-5
|0
|0
|0
|Sophia Ivnik (#35, 6-1, C, Sr.)
|4
|2-6
|0
|0
|0
|Devin Ellis (#15, 5-11, G, So.)
|4
|2-4
|0-1
|0
|0
|Alexis Bond (#44, 5-8, G, Sr.)
|2
|1-1
|0-3
|0
|2
|Jada Zumwalt (#45, 5-8, F, Jr.)
|2
|1-2
|0
|0
|1
|Mia Lieberman (#24, 6-0, Fr.)
|2
|1-2
|0
|0
|0
|Claire Stanhaus (#2, 5-5, G, Sr.)
|2
|1-3
|0
|0
|0
|Izzie Venarsky (#14, 5-8, G, So.)
|2
|1-2
|0-2
|0
|1