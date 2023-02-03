|1
|2
|3
|4
|Final
|Red Bud
|0
|3
|6
|6
|15
|Father McGivney
|17
|16
|22
|7
|62
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Red Bud
|12-15
|1-7
|1051/39
|1268/47
|Father McGivney
|26-3
|10-0
|1594/59
|862/32
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|Red Bud
|Individual stats Have not been reported.
|Father McGivney
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Sami Oller (#23, 6-0, F, Jr.)
|20
|8-9
|0-1
|4-4
|0
|Mary Harkins (#1, 5-4, G, Sr.)
|14
|4-5
|2-6
|0
|0
|Julia Stobie (#34, 5-10, F, Sr.)
|6
|3-4
|0
|0
|2
|Katherine Empson (#30, 5-9, G, Jr.)
|5
|1-2
|1-2
|0
|0
|Sophia Ivnik (#35, 6-1, C, Sr.)
|5
|1-2
|0
|3-4
|1
|Emily Johnson (#33, 5-9, F, Jr.)
|4
|2-5
|0-1
|0-1
|4
|Alexis Bond (#44, 5-8, G, Sr.)
|2
|1-1
|0-4
|0
|0
|Claire Stanhaus (#2, 5-5, G, Sr.)
|2
|1-1
|0-1
|0
|0
|Emma Martinez (#3, 5-7, G, Sr.)
|2
|1-1
|0
|0
|1
|Izzie Venarsky (#14, 5-8, G, So.)
|2
|1-1
|0-1
|0
|0