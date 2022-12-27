Box: Father McGivney 63, Elkville Elverado 4

|1
|2
|3
|4
|Final
|Elkville Elverado
|1
|0
|0
|3
|4
|Father McGivney
|28
|17
|18
|0
|63
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Elkville Elverado
|0-1
|0-0
|4/4
|63/63
|Father McGivney
|11-2
|6-0
|739/739
|372/372
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|Elkville Elverado
|Individual stats Have not been reported.
|Father McGivney
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Mary Harkins (#1, 5-4, G, Sr.)
|14
|7-9
|0-3
|0
|3
|Alexis Bond (#44, 5-8, G, Sr.)
|11
|1-4
|2-2
|3-4
|1
|Claire Stanhaus (#2, 5-5, G, Sr.)
|9
|3-5
|1-3
|0
|0
|Sophia Ivnik (#35, 6-1, C, Sr.)
|6
|3-6
|0
|0-2
|0
|Emma Martinez (#3, 5-7, G, Sr.)
|5
|1-5
|1-3
|0
|1
|Sami Oller (#23, 6-0, F, Jr.)
|5
|2-2
|0-1
|1-2
|0
|Emily Johnson (#33, 5-9, F, Jr.)
|4
|2-3
|0-1
|0
|1
|Izzie Venarsky (#14, 5-8, G, So.)
|4
|1-6
|0-2
|2-2
|0
|Devin Ellis (#15, 5-11, G, So.)
|3
|0-2
|1-7
|0
|1
|Julia Stobie (#34, 5-10, F, Sr.)
|2
|1-2
|0
|0
|0