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Box: Father McGivney 63, Elkville Elverado 4

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1234Final
Elkville Elverado10034
Father McGivney281718063
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Elkville Elverado0-10-04/463/63
Father McGivney11-26-0739/739372/372

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Elkville Elverado
Individual stats Have not been reported.
Father McGivneyPtsFG3FGFTFL
Mary Harkins (#1, 5-4, G, Sr.)147-90-303
Alexis Bond (#44, 5-8, G, Sr.)111-42-23-41
Claire Stanhaus (#2, 5-5, G, Sr.)93-51-300
Sophia Ivnik (#35, 6-1, C, Sr.)63-600-20
Emma Martinez (#3, 5-7, G, Sr.)51-51-301
Sami Oller (#23, 6-0, F, Jr.)52-20-11-20
Emily Johnson (#33, 5-9, F, Jr.)42-30-101
Izzie Venarsky (#14, 5-8, G, So.)41-60-22-20
Devin Ellis (#15, 5-11, G, So.)30-21-701
Julia Stobie (#34, 5-10, F, Sr.)21-2000
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