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Box: Father McGivney 64, Granite City 30

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1234Final
Granite City797730
Father McGivney1220201264
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Granite City3-30-0281/47295/49
Father McGivney8-14-0506/84288/48

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Granite CityPtsFG3FGFTFL
Kaylyn Wiley (#3, 5-7, G, Sr.)94-70-41-43
Emily Sykes (#35, 5-10, F, Jr.)84-1100-22
Melashia Bennett (#1, 5-4, G, Sr.)60-32-800
Hailee Wyatt (#22, 5-8, F, Jr.)41-402-23
Itaijja Miller-Brown (#2, 5-6, F, Sr.)21-10-100
Carely Valles-Serrano (#33, 5-6, C, Sr.)10-101-20
Father McGivneyPtsFG3FGFTFL
Sami Oller (#23, 6-0, F, Jr.)197-80-15-60
Mary Harkins (#1, 5-4, G, Sr.)134-81-62-21
Alexis Bond (#44, 5-8, G, Sr.)93-41-70-41
Emma Martinez (#3, 5-7, G, Sr.)72-51-101
Julia Stobie (#34, 5-10, F, Sr.)42-4001
Emily Johnson (#33, 5-9, F, Jr.)31-10-11-24
Jada Zumwalt (#45, 5-8, F, Jr.)30-11-201
Sophia Ivnik (#35, 6-1, C, Sr.)21-2000
Claire Stanhaus (#2, 5-5, G, Sr.)21-10-100
Izzie Venarsky (#14, 5-8, G, So.)21-20-100
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