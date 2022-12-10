Box: Father McGivney 64, Granite City 30

|1
|2
|3
|4
|Final
|Granite City
|7
|9
|7
|7
|30
|Father McGivney
|12
|20
|20
|12
|64
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Granite City
|3-3
|0-0
|281/47
|295/49
|Father McGivney
|8-1
|4-0
|506/84
|288/48
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|Granite City
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Kaylyn Wiley (#3, 5-7, G, Sr.)
|9
|4-7
|0-4
|1-4
|3
|Emily Sykes (#35, 5-10, F, Jr.)
|8
|4-11
|0
|0-2
|2
|Melashia Bennett (#1, 5-4, G, Sr.)
|6
|0-3
|2-8
|0
|0
|Hailee Wyatt (#22, 5-8, F, Jr.)
|4
|1-4
|0
|2-2
|3
|Itaijja Miller-Brown (#2, 5-6, F, Sr.)
|2
|1-1
|0-1
|0
|0
|Carely Valles-Serrano (#33, 5-6, C, Sr.)
|1
|0-1
|0
|1-2
|0
|Father McGivney
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Sami Oller (#23, 6-0, F, Jr.)
|19
|7-8
|0-1
|5-6
|0
|Mary Harkins (#1, 5-4, G, Sr.)
|13
|4-8
|1-6
|2-2
|1
|Alexis Bond (#44, 5-8, G, Sr.)
|9
|3-4
|1-7
|0-4
|1
|Emma Martinez (#3, 5-7, G, Sr.)
|7
|2-5
|1-1
|0
|1
|Julia Stobie (#34, 5-10, F, Sr.)
|4
|2-4
|0
|0
|1
|Emily Johnson (#33, 5-9, F, Jr.)
|3
|1-1
|0-1
|1-2
|4
|Jada Zumwalt (#45, 5-8, F, Jr.)
|3
|0-1
|1-2
|0
|1
|Sophia Ivnik (#35, 6-1, C, Sr.)
|2
|1-2
|0
|0
|0
|Claire Stanhaus (#2, 5-5, G, Sr.)
|2
|1-1
|0-1
|0
|0
|Izzie Venarsky (#14, 5-8, G, So.)
|2
|1-2
|0-1
|0
|0