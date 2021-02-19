Box: Fort Zumwalt East 76, Liberty (Wentzville) 22

|1
|2
|3
|4
|Final
|Fort Zumwalt East
|28
|23
|18
|7
|76
|Liberty (Wentzville)
|5
|10
|4
|3
|22
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Fort Zumwalt East
|12-7
|4-4
|1026/54
|846/45
|Liberty (Wentzville)
|6-13
|0-7
|685/36
|912/48
|Fort Zumwalt East
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Yasmine Edmonson (#21, Jr.)
|20
|9-14
|0
|2-7
|1
|Tyliah Williams (#35, Sr.)
|14
|4-4
|2-5
|0
|0
|Aaliayh Liddell (#25, Sr.)
|12
|3-5
|2-3
|0
|0
|Lexi Hagl (#3, So.)
|9
|3-3
|1-2
|0
|0
|Cheyenne Green (#33, Sr.)
|7
|3-5
|0
|1-2
|4
|Megan Albers (#22, Sr.)
|5
|1-1
|1-3
|0
|1
|Hailey Morgan (#5, Fr.)
|5
|2-3
|0-3
|1-4
|1
|Carlie Albers (#10, So.)
|2
|1-1
|0
|0
|0
|Jaelyn Head (#23, Sr.)
|2
|1-1
|0-2
|0
|0