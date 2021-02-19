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Box: Fort Zumwalt East 76, Liberty (Wentzville) 22
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Box: Fort Zumwalt East 76, Liberty (Wentzville) 22

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1234Final
Fort Zumwalt East282318776
Liberty (Wentzville)5104322
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Fort Zumwalt East12-74-41026/54846/45
Liberty (Wentzville)6-130-7685/36912/48
Fort Zumwalt EastPtsFG3FGFTFL
Yasmine Edmonson (#21, Jr.)209-1402-71
Tyliah Williams (#35, Sr.)144-42-500
Aaliayh Liddell (#25, Sr.)123-52-300
Lexi Hagl (#3, So.)93-31-200
Cheyenne Green (#33, Sr.)73-501-24
Megan Albers (#22, Sr.)51-11-301
Hailey Morgan (#5, Fr.)52-30-31-41
Carlie Albers (#10, So.)21-1000
Jaelyn Head (#23, Sr.)21-10-200
Liberty (Wentzville)PtsFG3FGFTFL
Sara Gordley (Sr.)60202
Allison Schniepp (Jr.)63003
Alyssa Frey5201-21
Mariah Mhandu (Fr.)3003-42
Emily Northcutt (So.)21000
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