Box: Fox 39, Windsor (Imperial) 25

|1
|2
|3
|4
|Final
|Fox
|15
|9
|4
|11
|39
|Windsor (Imperial)
|7
|4
|5
|9
|25
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Fox
|2-0
|0-0
|96/48
|61/30
|Windsor (Imperial)
|0-1
|0-0
|25/12
|39/20
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|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Aubrey Andrews (#4, 5'9, G, Sr.)
|16
|4
|1
|5
|0
|Angelina Friedman (#23, 5'10, F, Sr.)
|10
|3
|0
|4
|0
|Izzy Frissell (#10, 5'1, G, Fr.)
|9
|1
|1
|4
|0
|Lexi Kettler (#2, 5'3, G, Jr.)
|3
|0
|1
|0
|0
|Gwen Williams (#1, 5'2, G, Jr.)
|1
|0
|0
|1
|0
|Fox
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