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Box: Fox 39, Windsor (Imperial) 25

  • 0
1234Final
Fox15941139
Windsor (Imperial)745925
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Fox2-00-096/4861/30
Windsor (Imperial)0-10-025/1239/20

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FoxPtsFG3FGFTFL
Aubrey Andrews (#4, 5'9, G, Sr.)164150
Angelina Friedman (#23, 5'10, F, Sr.)103040
Izzy Frissell (#10, 5'1, G, Fr.)91140
Lexi Kettler (#2, 5'3, G, Jr.)30100
Gwen Williams (#1, 5'2, G, Jr.)10010
Fox
Individual stats Have not been reported.
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