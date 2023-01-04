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Box: Fox 40, Ritenour 38

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1234Final
Fox101171240
Ritenour101061238
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Fox5-41-0343/38358/40
Ritenour4-40-0331/37274/30

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FoxPtsFG3FGFTFL
Gwen Williams (#1, 5-2, G, Jr.)18242-23
Natalie Miller (#3, 5-1, G, Jr.)8302-21
Izzy Frissell (#10, 5-1, G, Fr.)81202
Angelina Friedman (#23, 5-10, F, Sr.)4200-20
Ellie Arnold (#13, 5-5, G, Sr.)21002
Fox
Individual stats Have not been reported.
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