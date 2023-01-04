Box: Fox 40, Ritenour 38

|1
|2
|3
|4
|Final
|Fox
|10
|11
|7
|12
|40
|Ritenour
|10
|10
|6
|12
|38
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Fox
|5-4
|1-0
|343/38
|358/40
|Ritenour
|4-4
|0-0
|331/37
|274/30
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|Fox
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Gwen Williams (#1, 5-2, G, Jr.)
|18
|2
|4
|2-2
|3
|Natalie Miller (#3, 5-1, G, Jr.)
|8
|3
|0
|2-2
|1
|Izzy Frissell (#10, 5-1, G, Fr.)
|8
|1
|2
|0
|2
|Angelina Friedman (#23, 5-10, F, Sr.)
|4
|2
|0
|0-2
|0
|Ellie Arnold (#13, 5-5, G, Sr.)
|2
|1
|0
|0
|2
|Fox
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