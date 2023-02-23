|1
|2
|3
|4
|Final
|McCluer North
|11
|5
|16
|10
|42
|Fox
|16
|11
|19
|9
|55
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|McCluer North
|10-13
|2-3
|947/41
|938/41
|Fox
|10-11
|4-2
|837/36
|932/41
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|McCluer North
|Individual stats Have not been reported.
|Fox
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Aubrey Andrews (#4, 5-9, G, Sr.)
|21
|6
|1
|6-14
|2
|Angelina Friedman (#23, 5-10, F, Sr.)
|15
|7
|0
|1-3
|1
|Lexi Kettler (#2, 5-3, G, Jr.)
|7
|2
|1
|0-2
|2
|Miranda Hardy (#33, So.)
|6
|2
|0
|2-5
|2
|Natalie Miller (#3, 5-1, G, Jr.)
|5
|1
|0
|3-4
|1
|Izzy Frissell (#10, 5-1, G, Fr.)
|1
|0
|0
|1-2
|4