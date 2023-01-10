Box: Fox 58, Northwest Cedar Hill 28

|1
|2
|3
|4
|Final
|Fox
|19
|10
|13
|16
|58
|Northwest Cedar Hill
|7
|9
|8
|4
|28
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Fox
|7-4
|2-0
|463/42
|423/38
|Northwest Cedar Hill
|2-10
|0-1
|386/35
|653/59
People are also reading…
|Fox
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Izzy Frissell (#10, 5-1, G, Fr.)
|19
|1
|5
|2-3
|1
|Aubrey Andrews (#4, 5-9, G, Sr.)
|18
|6
|1
|3-5
|2
|Lexi Kettler (#2, 5-3, G, Jr.)
|6
|3
|0
|0
|1
|Abby Turnbough (#14, 5-4, G, Sr.)
|6
|2
|0
|2-2
|0
|Gwen Williams (#1, 5-2, G, Jr.)
|3
|0
|0
|3-4
|0
|Natalie Miller (#3, 5-1, G, Jr.)
|2
|1
|0
|0
|2
|Ellie Arnold (#13, 5-5, G, Sr.)
|2
|1
|0
|0
|2
|Angelina Friedman (#23, 5-10, F, Sr.)
|2
|1
|0
|0
|0
|Fox
|Individual stats Have not been reported.