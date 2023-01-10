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Box: Fox 58, Northwest Cedar Hill 28

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1234Final
Fox1910131658
Northwest Cedar Hill798428
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Fox7-42-0463/42423/38
Northwest Cedar Hill2-100-1386/35653/59

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FoxPtsFG3FGFTFL
Izzy Frissell (#10, 5-1, G, Fr.)19152-31
Aubrey Andrews (#4, 5-9, G, Sr.)18613-52
Lexi Kettler (#2, 5-3, G, Jr.)63001
Abby Turnbough (#14, 5-4, G, Sr.)6202-20
Gwen Williams (#1, 5-2, G, Jr.)3003-40
Natalie Miller (#3, 5-1, G, Jr.)21002
Ellie Arnold (#13, 5-5, G, Sr.)21002
Angelina Friedman (#23, 5-10, F, Sr.)21000
Fox
Individual stats Have not been reported.
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