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Box: Fox 62, Windsor (Imperial) 37

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1234Final
Windsor (Imperial)8159537
Fox2313141262
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Windsor (Imperial)2-100-4426/36583/49
Fox6-41-0405/34395/33

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Windsor (Imperial)
Individual stats Have not been reported.
FoxPtsFG3FGFTFL
Izzy Frissell (#10, 5-1, G, Fr.)21630-11
Aubrey Andrews (#4, 5-9, G, Sr.)11312-21
Gwen Williams (#1, 5-2, G, Jr.)10311-12
Angelina Friedman (#23, 5-10, F, Sr.)7301-21
Natalie Miller (#3, 5-1, G, Jr.)51102
Lexi Kettler (#2, 5-3, G, Jr.)4200-12
Abby Turnbough (#14, 5-4, G, Sr.)4200-10
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