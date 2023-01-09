Box: Fox 62, Windsor (Imperial) 37

|1
|2
|3
|4
|Final
|Windsor (Imperial)
|8
|15
|9
|5
|37
|Fox
|23
|13
|14
|12
|62
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Windsor (Imperial)
|2-10
|0-4
|426/36
|583/49
|Fox
|6-4
|1-0
|405/34
|395/33
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|Windsor (Imperial)
|Individual stats Have not been reported.
|Fox
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Izzy Frissell (#10, 5-1, G, Fr.)
|21
|6
|3
|0-1
|1
|Aubrey Andrews (#4, 5-9, G, Sr.)
|11
|3
|1
|2-2
|1
|Gwen Williams (#1, 5-2, G, Jr.)
|10
|3
|1
|1-1
|2
|Angelina Friedman (#23, 5-10, F, Sr.)
|7
|3
|0
|1-2
|1
|Natalie Miller (#3, 5-1, G, Jr.)
|5
|1
|1
|0
|2
|Lexi Kettler (#2, 5-3, G, Jr.)
|4
|2
|0
|0-1
|2
|Abby Turnbough (#14, 5-4, G, Sr.)
|4
|2
|0
|0-1
|0