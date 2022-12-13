Box: Fox 80, Soldan 20

|1
|2
|3
|4
|Final
|Soldan
|5
|7
|6
|2
|20
|Fox
|33
|20
|14
|13
|80
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Soldan
|0-3
|0-1
|41/14
|173/58
|Fox
|3-4
|0-0
|264/88
|284/95
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|Soldan
|Individual stats Have not been reported.
|Fox
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Gwen Williams (#1, 5-2, G, Jr.)
|15
|3
|3
|0
|0
|Aubrey Andrews (#4, 5-9, G, Sr.)
|14
|7
|0
|0
|0
|Lexi Kettler (#2, 5-3, G, Jr.)
|12
|6
|0
|0
|0
|Izzy Frissell (#10, 5-1, G, Fr.)
|11
|2
|1
|4-5
|0
|Abby Turnbough (#14, 5-4, G, Sr.)
|8
|4
|0
|0-1
|0
|Angelina Friedman (#23, 5-10, F, Sr.)
|6
|3
|0
|0
|1
|Natalie Miller (#3, 5-1, G, Jr.)
|4
|2
|0
|0
|0
|Ellie Arnold (#13, 5-5, G, Sr.)
|4
|2
|0
|0
|0
|Mackenzie Winkler (#12, 5-1, F, Jr.)
|2
|1
|0
|0
|0
|Josie Moellmann (#15, 5-6, G, Jr.)
|2
|1
|0
|0
|0
|Hannah Verjan (#20, 5-4, G, Jr.)
|2
|1
|0
|0
|0