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Box: Fox 80, Soldan 20

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1234Final
Soldan576220
Fox3320141380
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Soldan0-30-141/14173/58
Fox3-40-0264/88284/95

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Soldan
Individual stats Have not been reported.
FoxPtsFG3FGFTFL
Gwen Williams (#1, 5-2, G, Jr.)153300
Aubrey Andrews (#4, 5-9, G, Sr.)147000
Lexi Kettler (#2, 5-3, G, Jr.)126000
Izzy Frissell (#10, 5-1, G, Fr.)11214-50
Abby Turnbough (#14, 5-4, G, Sr.)8400-10
Angelina Friedman (#23, 5-10, F, Sr.)63001
Natalie Miller (#3, 5-1, G, Jr.)42000
Ellie Arnold (#13, 5-5, G, Sr.)42000
Mackenzie Winkler (#12, 5-1, F, Jr.)21000
Josie Moellmann (#15, 5-6, G, Jr.)21000
Hannah Verjan (#20, 5-4, G, Jr.)21000
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