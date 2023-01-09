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Box: Francis Howell North 48, Miller Career 39

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1234Final
Miller Career91161339
Francis Howell North714131448
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Miller Career6-61-0434/36493/41
Francis Howell North8-60-2573/48552/46

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Miller Career
Individual stats Have not been reported.
Francis Howell NorthPtsFG3FGFTFL
Evelyn Kraus (#44, 6-3, C, Jr.)147004
Courtney Epplin (#21, 5-6, SG, Fr.)14217-81
Kendra Swope (#15, 5-8, G, Jr.)8400-22
Addison Butler (#3, 5-5, G, So.)5110-21
Camille Krekeler (#12, 5-7, SG, So.)5110-21
Alicia Hunn (#25, 5-7, G, Jr.)2002-24
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