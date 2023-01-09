Box: Francis Howell North 48, Miller Career 39

|1
|2
|3
|4
|Final
|Miller Career
|9
|11
|6
|13
|39
|Francis Howell North
|7
|14
|13
|14
|48
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Miller Career
|6-6
|1-0
|434/36
|493/41
|Francis Howell North
|8-6
|0-2
|573/48
|552/46
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|Miller Career
|Individual stats Have not been reported.
|Francis Howell North
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Evelyn Kraus (#44, 6-3, C, Jr.)
|14
|7
|0
|0
|4
|Courtney Epplin (#21, 5-6, SG, Fr.)
|14
|2
|1
|7-8
|1
|Kendra Swope (#15, 5-8, G, Jr.)
|8
|4
|0
|0-2
|2
|Addison Butler (#3, 5-5, G, So.)
|5
|1
|1
|0-2
|1
|Camille Krekeler (#12, 5-7, SG, So.)
|5
|1
|1
|0-2
|1
|Alicia Hunn (#25, 5-7, G, Jr.)
|2
|0
|0
|2-2
|4