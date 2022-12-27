Box: Freeburg 45, Nashville 29

|1
|2
|3
|4
|Final
|Nashville
|4
|11
|7
|7
|29
|Freeburg
|13
|11
|11
|10
|45
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Nashville
|3-3
|0-0
|267/44
|275/46
|Freeburg
|10-4
|5-0
|711/118
|526/88
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|Nashville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Behrmann (#33)
|10
|4
|0
|2-3
|1
|Korbi Rhine (#10, Sr.)
|6
|1
|1
|1-2
|1
|Pedtke (#25)
|3
|0
|1
|0
|0
|Liszewski (#23)
|2
|1
|0
|0
|0
|Reese Varel (#20, Sr.)
|2
|1
|0
|0
|2
|Colleen Jahnke (#51, Sr.)
|2
|1
|0
|0
|2
|Klingeman (#1)
|2
|1
|0
|0
|0
|Reeder (#4)
|2
|1
|0
|0
|1
|Freeburg
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Kylie Kisgen (#10, Sr.)
|14
|2
|3
|1-3
|1
|Natalie Peterson (#12, Sr.)
|14
|6
|0
|2-4
|1
|Aubrie Peterson
|7
|2
|1
|0
|0
|Bella Borja (#20, Sr.)
|4
|0
|0
|4-4
|2
|Ella Gagen (#5, Sr.)
|2
|1
|0
|0
|0
|Ellie Range (#15, Sr.)
|2
|1
|0
|0
|2
|Maleah Blomenkamp (#24, Sr.)
|2
|0
|0
|2-2
|1