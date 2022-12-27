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Box: Freeburg 45, Nashville 29

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1234Final
Nashville4117729
Freeburg1311111045
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Nashville3-30-0267/44275/46
Freeburg10-45-0711/118526/88

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NashvillePtsFG3FGFTFL
Behrmann (#33)10402-31
Korbi Rhine (#10, Sr.)6111-21
Pedtke (#25)30100
Liszewski (#23)21000
Reese Varel (#20, Sr.)21002
Colleen Jahnke (#51, Sr.)21002
Klingeman (#1)21000
Reeder (#4)21001
FreeburgPtsFG3FGFTFL
Kylie Kisgen (#10, Sr.)14231-31
Natalie Peterson (#12, Sr.)14602-41
Aubrie Peterson72100
Bella Borja (#20, Sr.)4004-42
Ella Gagen (#5, Sr.)21000
Ellie Range (#15, Sr.)21002
Maleah Blomenkamp (#24, Sr.)2002-21
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