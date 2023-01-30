Box: Freeburg 57, Columbia 46

|1
|2
|3
|4
|Final
|Columbia
|6
|8
|16
|16
|46
|Freeburg
|22
|14
|9
|12
|57
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Columbia
|17-9
|5-3
|1416/54
|1019/39
|Freeburg
|19-8
|8-0
|1412/54
|1042/40
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|Columbia
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Karsen Jany (#21, 5-9, G, Sr.)
|16
|3-11
|2-4
|4-7
|1
|Jordan Holten (#41, 5-10, F, So.)
|10
|5-7
|0
|0
|4
|Ava Langhans (#25, 5-7, G, So.)
|8
|1-3
|1-5
|3-3
|4
|Sam Schmuke (#3, 5-7, G, So.)
|8
|4-5
|0
|0-1
|0
|Emily Holmes (#24, 5-8, G, Sr.)
|2
|1-1
|0
|0
|0
|Taylor Etheridge (#43, 5-9, F, Sr.)
|2
|1-1
|0
|0
|0
|Freeburg
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Natalie Peterson (#12, Sr.)
|19
|7-11
|1-3
|2-4
|3
|Bella Borja (#20, Sr.)
|19
|8-10
|1-5
|0
|0
|Kylie Kisgen (#10, Sr.)
|15
|1-2
|2-7
|7-7
|1
|Maleah Blomenkamp (#24, Sr.)
|2
|1-4
|0-1
|0
|3
|Calli Smith (#11, Sr.)
|2
|0-1
|0-3
|2-2
|2