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Box: Freeburg 57, Columbia 46

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1234Final
Columbia68161646
Freeburg221491257
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Columbia17-95-31416/541019/39
Freeburg19-88-01412/541042/40

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ColumbiaPtsFG3FGFTFL
Karsen Jany (#21, 5-9, G, Sr.)163-112-44-71
Jordan Holten (#41, 5-10, F, So.)105-7004
Ava Langhans (#25, 5-7, G, So.)81-31-53-34
Sam Schmuke (#3, 5-7, G, So.)84-500-10
Emily Holmes (#24, 5-8, G, Sr.)21-1000
Taylor Etheridge (#43, 5-9, F, Sr.)21-1000
FreeburgPtsFG3FGFTFL
Natalie Peterson (#12, Sr.)197-111-32-43
Bella Borja (#20, Sr.)198-101-500
Kylie Kisgen (#10, Sr.)151-22-77-71
Maleah Blomenkamp (#24, Sr.)21-40-103
Calli Smith (#11, Sr.)20-10-32-22
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