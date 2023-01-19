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Box: Freeburg 59, Granite City 28

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1234Final
Granite City5491028
Freeburg221718259
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Granite City4-140-0741/41966/54
Freeburg15-87-01135/63893/50

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Granite CityPtsFG3FGFTFL
Kaylyn Wiley (#3, 5-7, G, Sr.)167-130-12-21
Hailee Wyatt (#22, 5-8, F, Jr.)42-3002
Itaijja Miller-Brown (#2, 5-6, F, Sr.)31-101-20
Isabella Mangi (#32, 5-9, F, Jr.)301-101
Megan Sykes (#21, Fr.)21-1001
FreeburgPtsFG3FGFTFL
Natalie Peterson (#12, Sr.)268-102-34-50
Kylie Kisgen (#10, Sr.)123-31-23-52
Bella Borja (#20, Sr.)71-31-12-20
Natalie Whitworth (#25)72-30-13-31
Maleah Blomenkamp (#24, Sr.)42-40-200
Ella Gagen (#5, Sr.)21-10-100
Calli Smith (#11, Sr.)10-101-20
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