Box: Freeburg 59, Granite City 28

|1
|2
|3
|4
|Final
|Granite City
|5
|4
|9
|10
|28
|Freeburg
|22
|17
|18
|2
|59
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Granite City
|4-14
|0-0
|741/41
|966/54
|Freeburg
|15-8
|7-0
|1135/63
|893/50
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|Granite City
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Kaylyn Wiley (#3, 5-7, G, Sr.)
|16
|7-13
|0-1
|2-2
|1
|Hailee Wyatt (#22, 5-8, F, Jr.)
|4
|2-3
|0
|0
|2
|Itaijja Miller-Brown (#2, 5-6, F, Sr.)
|3
|1-1
|0
|1-2
|0
|Isabella Mangi (#32, 5-9, F, Jr.)
|3
|0
|1-1
|0
|1
|Megan Sykes (#21, Fr.)
|2
|1-1
|0
|0
|1
|Freeburg
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Natalie Peterson (#12, Sr.)
|26
|8-10
|2-3
|4-5
|0
|Kylie Kisgen (#10, Sr.)
|12
|3-3
|1-2
|3-5
|2
|Bella Borja (#20, Sr.)
|7
|1-3
|1-1
|2-2
|0
|Natalie Whitworth (#25)
|7
|2-3
|0-1
|3-3
|1
|Maleah Blomenkamp (#24, Sr.)
|4
|2-4
|0-2
|0
|0
|Ella Gagen (#5, Sr.)
|2
|1-1
|0-1
|0
|0
|Calli Smith (#11, Sr.)
|1
|0-1
|0
|1-2
|0