|1
|2
|3
|4
|Final
|Freeburg
|7
|16
|7
|12
|42
|Granite City
|3
|9
|3
|7
|22
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Freeburg
|2-0
|0-0
|97/48
|30/15
|Granite City
|0-2
|0-0
|35/18
|107/54
|Freeburg
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Kylie Kisgen (#10, Fr.)
|19
|5
|2
|3-4
|0
|Bella Borja (#20, Fr.)
|10
|4
|0
|2-2
|1
|Haley Kimes (#5, Sr.)
|5
|2
|0
|1-2
|2
|Abby Holcomb (#15, Jr.)
|3
|0
|1
|0
|1
|Ellie Eichenlaub (#22, Sr.)
|3
|1
|0
|1-5
|2
|Maddy Schwemmer (#23, So.)
|2
|0
|0
|2-2
|1
|Granite City
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Azaria Moore (#23, So.)
|4
|2-7
|0-2
|0
|4
|Patty Lahey (#5, Sr.)
|4
|2-4
|0
|0
|1
|Kaylyn Wylie (#3, Fr.)
|3
|1-4
|0-1
|1-2
|2
|Erica Hurst (#35, Sr.)
|3
|1-4
|0
|1-2
|4
|Katelyn Melzer (#30, Sr.)
|2
|1-1
|0
|0
|0
|Ellie Wiehardt (#12, Sr.)
|2
|1-1
|0-3
|0
|1
|Brooke Phelps (#33, Sr.)
|2
|0
|0
|2-2
|0
|Rianna Lange (#2, Jr.)
|1
|0-4
|0-2
|1-2
|3
|Alex Powell (#20, Sr.)
|1
|0-5
|0
|1-2
|1