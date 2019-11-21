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1234Final
Freeburg71671242
Granite City393722
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Freeburg2-00-097/4830/15
Granite City0-20-035/18107/54
FreeburgPtsFG3FGFTFL
Kylie Kisgen (#10, Fr.)19523-40
Bella Borja (#20, Fr.)10402-21
Haley Kimes (#5, Sr.)5201-22
Abby Holcomb (#15, Jr.)30101
Ellie Eichenlaub (#22, Sr.)3101-52
Maddy Schwemmer (#23, So.)2002-21
Granite CityPtsFG3FGFTFL
Azaria Moore (#23, So.)42-70-204
Patty Lahey (#5, Sr.)42-4001
Kaylyn Wylie (#3, Fr.)31-40-11-22
Erica Hurst (#35, Sr.)31-401-24
Katelyn Melzer (#30, Sr.)21-1000
Ellie Wiehardt (#12, Sr.)21-10-301
Brooke Phelps (#33, Sr.)2002-20
Rianna Lange (#2, Jr.)10-40-21-23
Alex Powell (#20, Sr.)10-501-21

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