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Box: Gillespie 35, Williamsville 26

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1234Final
Gillespie9581335
Williamsville4381126
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Gillespie1-10-063/3262/31
Williamsville1-10-069/3475/38

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GillespiePtsFG3FGFTFL
Mia Brawner (#20, F, So.)12600-33
Emily Schoen (#22, F, Sr.)9303-103
Lauren Bertagnolli (#1, G, Jr.)63003
Delaney Taylor (#13, G, So.)4200-32
Jenna Clark (#11, F, Sr.)21002
Rebecca Crays (#34, F, Jr.)21001
WilliamsvillePtsFG3FGFTFL
Roberts (#2)6202-53
Henrickson (#5)6111-24
Termine (#14)42003
Britni Walters (#23)42005
Zobus (#40)3101-32
Miller (#33)21002
Root (#11)1001-20
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