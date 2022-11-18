Box: Gillespie 35, Williamsville 26

|1
|2
|3
|4
|Final
|Gillespie
|9
|5
|8
|13
|35
|Williamsville
|4
|3
|8
|11
|26
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Gillespie
|1-1
|0-0
|63/32
|62/31
|Williamsville
|1-1
|0-0
|69/34
|75/38
People are also reading…
|Gillespie
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Mia Brawner (#20, F, So.)
|12
|6
|0
|0-3
|3
|Emily Schoen (#22, F, Sr.)
|9
|3
|0
|3-10
|3
|Lauren Bertagnolli (#1, G, Jr.)
|6
|3
|0
|0
|3
|Delaney Taylor (#13, G, So.)
|4
|2
|0
|0-3
|2
|Jenna Clark (#11, F, Sr.)
|2
|1
|0
|0
|2
|Rebecca Crays (#34, F, Jr.)
|2
|1
|0
|0
|1
|Williamsville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Roberts (#2)
|6
|2
|0
|2-5
|3
|Henrickson (#5)
|6
|1
|1
|1-2
|4
|Termine (#14)
|4
|2
|0
|0
|3
|Britni Walters (#23)
|4
|2
|0
|0
|5
|Zobus (#40)
|3
|1
|0
|1-3
|2
|Miller (#33)
|2
|1
|0
|0
|2
|Root (#11)
|1
|0
|0
|1-2
|0