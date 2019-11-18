|1
|2
|3
|4
|Final
|Carrollton, Illinois
|9
|8
|9
|12
|38
|Gillespie
|9
|12
|9
|13
|43
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Carrollton, Illinois
|0-1
|0-0
|38/38
|43/43
|Gillespie
|1-0
|0-0
|43/43
|38/38
|Carrollton, Illinois
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Libby Meuth (#33)
|14
|4
|0
|6-8
|4
|Kennedy Ruyle (#21)
|10
|3
|1
|1-5
|4
|Micheala Hinderhan (#50)
|4
|2
|0
|0-2
|1
|Ava Uhles (#55)
|4
|2
|0
|0-4
|5
|Callie McAdams (#4)
|4
|1
|0
|2-2
|2
|Marissa Cox (#30)
|2
|1
|0
|0
|1
|Gillespie
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Shelby Taylor (#5, 5-4, G, Jr.)
|14
|5
|0
|4-6
|3
|McKenzy Mix (#12, 5-10, C, Sr.)
|10
|4
|0
|2-2
|3
|Keaton Link (#34, 5-10, F, Jr.)
|6
|2
|0
|2-2
|3
|Madison Niemeyer (#10, 5-8, F, So.)
|5
|0
|1
|2-4
|2
|Grace Bertolino (#20, 5-4, G, Jr.)
|3
|0
|1
|0
|0
|Emily Schmidt (#23, 5-11, F, Sr.)
|3
|0
|0
|3-4
|3
|Hannah Barrett (#2, 5-4, G, Jr.)
|2
|1
|0
|0-1
|0