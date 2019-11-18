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1234Final
Carrollton, Illinois9891238
Gillespie91291343
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Carrollton, Illinois0-10-038/3843/43
Gillespie1-00-043/4338/38
Carrollton, IllinoisPtsFG3FGFTFL
Libby Meuth (#33)14406-84
Kennedy Ruyle (#21)10311-54
Micheala Hinderhan (#50)4200-21
Ava Uhles (#55)4200-45
Callie McAdams (#4)4102-22
Marissa Cox (#30)21001
GillespiePtsFG3FGFTFL
Shelby Taylor (#5, 5-4, G, Jr.)14504-63
McKenzy Mix (#12, 5-10, C, Sr.)10402-23
Keaton Link (#34, 5-10, F, Jr.)6202-23
Madison Niemeyer (#10, 5-8, F, So.)5012-42
Grace Bertolino (#20, 5-4, G, Jr.)30100
Emily Schmidt (#23, 5-11, F, Sr.)3003-43
Hannah Barrett (#2, 5-4, G, Jr.)2100-10

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