|1
|2
|3
|4
|Final
|Hillsboro
|3
|8
|16
|9
|36
|Grandview
|12
|11
|2
|13
|38
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Hillsboro
|15-6
|6-0
|1034/49
|792/38
|Grandview
|13-11
|1-4
|891/42
|812/39
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|Hillsboro
|Individual stats Have not been reported.
|Grandview
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Savannah Patterson (#2, 5-5, G, Sr.)
|13
|4-6
|1-2
|2-5
|2
|Anna Belle Wakeland (#23, 6-2, C, Sr.)
|8
|1-5
|1-3
|3-4
|4
|Catherine Wakeland (#4, 5-6, G, So.)
|7
|3-5
|0-7
|1-2
|0
|Lexi Walker (#33, 5-8, F, Jr.)
|6
|3-7
|0
|0-2
|4
|Maggie Boker (#3, 5-5, G, Sr.)
|2
|1-3
|0
|0-2
|3
|Anna Sorianini (#15, 5-7, G, Sr.)
|2
|1-1
|0
|0
|0