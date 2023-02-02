|1
|2
|3
|4
|Final
|Arcadia Valley
|9
|2
|4
|10
|25
|Grandview
|12
|9
|16
|9
|46
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Arcadia Valley
|1-7
|0-0
|302/38
|434/54
|Grandview
|12-10
|1-3
|817/102
|726/91
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|Arcadia Valley
|Individual stats Have not been reported.
|Grandview
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Anna Belle Wakeland (#23, 6-2, C, Sr.)
|20
|7-9
|2-6
|0
|2
|Lexi Walker (#33, 5-8, F, Jr.)
|8
|4-8
|0
|0
|5
|Maggie Boker (#3, 5-5, G, Sr.)
|7
|3-7
|0
|1-2
|1
|Savannah Patterson (#2, 5-5, G, Sr.)
|6
|1-7
|1-3
|1-2
|3
|Catherine Wakeland (#4, 5-6, G, So.)
|3
|0-3
|1-5
|0
|1
|Anna Sorianini (#15, 5-7, G, Sr.)
|2
|1-3
|0
|0
|0