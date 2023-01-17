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Box: Grandview 48, Kingston 15

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1234Final
Kingston046515
Grandview17920248
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Kingston0-90-0183/20488/54
Grandview8-80-2594/66525/58

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Kingston
Individual stats Have not been reported.
GrandviewPtsFG3FGFTFL
Anna Belle Wakeland (#23, 6-2, C, Sr.)176-131-22-41
Catherine Wakeland (#4, 5-6, G, So.)173-53-92-20
Maggie Boker (#3, 5-5, G, Sr.)63-600-12
Savannah Patterson (#2, 5-5, G, Sr.)21-5004
Lexi Walker (#33, 5-8, F, Jr.)21-3000
Ally Stephens (#10, 5-2, G, Sr.)21-3001
Anna Sorianini (#15, 5-7, G, Sr.)21-1002
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