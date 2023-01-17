Box: Grandview 48, Kingston 15

|1
|2
|3
|4
|Final
|Kingston
|0
|4
|6
|5
|15
|Grandview
|17
|9
|20
|2
|48
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Kingston
|0-9
|0-0
|183/20
|488/54
|Grandview
|8-8
|0-2
|594/66
|525/58
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|Kingston
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|Grandview
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Anna Belle Wakeland (#23, 6-2, C, Sr.)
|17
|6-13
|1-2
|2-4
|1
|Catherine Wakeland (#4, 5-6, G, So.)
|17
|3-5
|3-9
|2-2
|0
|Maggie Boker (#3, 5-5, G, Sr.)
|6
|3-6
|0
|0-1
|2
|Savannah Patterson (#2, 5-5, G, Sr.)
|2
|1-5
|0
|0
|4
|Lexi Walker (#33, 5-8, F, Jr.)
|2
|1-3
|0
|0
|0
|Ally Stephens (#10, 5-2, G, Sr.)
|2
|1-3
|0
|0
|1
|Anna Sorianini (#15, 5-7, G, Sr.)
|2
|1-1
|0
|0
|2