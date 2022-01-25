Box: Grandview 54, Bourbon 32

|1
|2
|3
|4
|Final
|Grandview
|16
|4
|18
|16
|54
|Bourbon
|9
|4
|7
|12
|32
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Grandview
|11-5
|2-1
|695/43
|569/36
|Bourbon
|0-5
|0-0
|105/7
|292/18
People are also reading…
|Grandview
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Anna Belle Wakeland (#23, Jr.)
|16
|8
|0
|0
|2
|Catherine Wakeland (#4, Fr.)
|16
|8
|0
|0
|1
|Natalee Moore (#22, Sr.)
|12
|6
|0
|0
|0
|Savannah Patterson (#2, Jr.)
|4
|2
|0
|0
|1
|Maggie Boker (#3, Jr.)
|4
|2
|0
|0
|0
|Lilly Patterson (#32, Sr.)
|2
|1
|0
|0
|3
|Grandview
|Individual stats Have not been reported.