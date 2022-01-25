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Box: Grandview 54, Bourbon 32

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1234Final
Grandview164181654
Bourbon9471232
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Grandview11-52-1695/43569/36
Bourbon0-50-0105/7292/18

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GrandviewPtsFG3FGFTFL
Anna Belle Wakeland (#23, Jr.)168002
Catherine Wakeland (#4, Fr.)168001
Natalee Moore (#22, Sr.)126000
Savannah Patterson (#2, Jr.)42001
Maggie Boker (#3, Jr.)42000
Lilly Patterson (#32, Sr.)21003
Grandview
Individual stats Have not been reported.
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