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Box: Grandview 56, Viburnum 53
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Box: Grandview 56, Viburnum 53

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1234Final
Viburnum119141953
Grandview1015191256
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Viburnum2-30-0285/57238/48
Grandview2-50-0237/47391/78
Viburnum
Individual stats Have not been reported.
GrandviewPtsFG3FGFTFL
Anna Belle Wakeland (#23, 6-2, C, So.)214-84-41-22
Megan Jones (#5, 5-7, G/F, Sr.)135-70-13-63
Natalie Moore (#22, 5-8, G/F, Jr.)103-61-31-53
Lilly Patterson (#32, 5-8, F, Jr.)63-300-25
Molly Gearhart (#24, 5-4, G, Sr.)21-50-304
Maggie Boker (#3, 5-5, G, So.)21-1000
Lexi Walker (#33, 5-8, F/C, Fr.)21-1000
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