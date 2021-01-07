Box: Grandview 56, Viburnum 53

|1
|2
|3
|4
|Final
|Viburnum
|11
|9
|14
|19
|53
|Grandview
|10
|15
|19
|12
|56
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Viburnum
|2-3
|0-0
|285/57
|238/48
|Grandview
|2-5
|0-0
|237/47
|391/78
|Viburnum
|Individual stats Have not been reported.
|Grandview
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Anna Belle Wakeland (#23, 6-2, C, So.)
|21
|4-8
|4-4
|1-2
|2
|Megan Jones (#5, 5-7, G/F, Sr.)
|13
|5-7
|0-1
|3-6
|3
|Natalie Moore (#22, 5-8, G/F, Jr.)
|10
|3-6
|1-3
|1-5
|3
|Lilly Patterson (#32, 5-8, F, Jr.)
|6
|3-3
|0
|0-2
|5
|Molly Gearhart (#24, 5-4, G, Sr.)
|2
|1-5
|0-3
|0
|4
|Maggie Boker (#3, 5-5, G, So.)
|2
|1-1
|0
|0
|0
|Lexi Walker (#33, 5-8, F/C, Fr.)
|2
|1-1
|0
|0
|0