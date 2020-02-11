Box: Grandview 59, Perryville 51
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Box: Grandview 59, Perryville 51

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1234Final
Perryville121391751
Grandview1411201459
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Perryville9-63-0737/49645/43
Grandview13-73-2993/66774/52
Perryville
Individual stats Have not been reported.
GrandviewPtsFG3FGFTFL
Hailey Harlow (#33, 5-10, For, Sr.)21609-112
Sarra Faust (#2, 5-8, Gua, Sr.)14602-23
Isabelle Kuczka (#14, 5-7, Gua, Sr.)8302-21
Anna Belle Wakeland (#23, 6-2, For, Fr.)63003
Jordyn Zoph (#4, 5-6, Gua, Sr.)63000
Natalie Moore (#22, 5-8, For, So.)4102-20
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