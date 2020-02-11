Box: Grandview 59, Perryville 51

|1
|2
|3
|4
|Final
|Perryville
|12
|13
|9
|17
|51
|Grandview
|14
|11
|20
|14
|59
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Perryville
|9-6
|3-0
|737/49
|645/43
|Grandview
|13-7
|3-2
|993/66
|774/52
|Perryville
|Individual stats Have not been reported.
|Grandview
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Hailey Harlow (#33, 5-10, For, Sr.)
|21
|6
|0
|9-11
|2
|Sarra Faust (#2, 5-8, Gua, Sr.)
|14
|6
|0
|2-2
|3
|Isabelle Kuczka (#14, 5-7, Gua, Sr.)
|8
|3
|0
|2-2
|1
|Anna Belle Wakeland (#23, 6-2, For, Fr.)
|6
|3
|0
|0
|3
|Jordyn Zoph (#4, 5-6, Gua, Sr.)
|6
|3
|0
|0
|0
|Natalie Moore (#22, 5-8, For, So.)
|4
|1
|0
|2-2
|0