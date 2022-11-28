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Box: Granite City 54, Cahokia 40

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1234Final
Cahokia000040
Granite City000054
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Cahokia0-30-098/33188/63
Granite City2-10-0156/52135/45

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Cahokia
Individual stats Have not been reported.
Granite CityPtsFG3FGFTFL
Emily Sykes (Jr.)156-1203-64
Melashia Bennett (Sr.)121-102-44-41
Alivia Vaughn (Sr.)71-11-42-32
Haylee Wyatt (Jr.)51-20-13-42
Kaylyn Wylie (Sr.)51-130-33-63
Carely Valles-Serrano (Sr.)31-301-20
Isabella Mangi (Jr.)21-3002
Gabby Semple (Jr.)21-20-101
Itaijja Miller-Brown (Sr.)21-30-102
Sophia Mangi (Jr.)10-201-21
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