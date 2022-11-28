Box: Granite City 54, Cahokia 40

|1
|2
|3
|4
|Final
|Cahokia
|0
|0
|0
|0
|40
|Granite City
|0
|0
|0
|0
|54
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Cahokia
|0-3
|0-0
|98/33
|188/63
|Granite City
|2-1
|0-0
|156/52
|135/45
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|Cahokia
|Individual stats Have not been reported.
|Granite City
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Emily Sykes (Jr.)
|15
|6-12
|0
|3-6
|4
|Melashia Bennett (Sr.)
|12
|1-10
|2-4
|4-4
|1
|Alivia Vaughn (Sr.)
|7
|1-1
|1-4
|2-3
|2
|Haylee Wyatt (Jr.)
|5
|1-2
|0-1
|3-4
|2
|Kaylyn Wylie (Sr.)
|5
|1-13
|0-3
|3-6
|3
|Carely Valles-Serrano (Sr.)
|3
|1-3
|0
|1-2
|0
|Isabella Mangi (Jr.)
|2
|1-3
|0
|0
|2
|Gabby Semple (Jr.)
|2
|1-2
|0-1
|0
|1
|Itaijja Miller-Brown (Sr.)
|2
|1-3
|0-1
|0
|2
|Sophia Mangi (Jr.)
|1
|0-2
|0
|1-2
|1