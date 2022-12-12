Box: Granite City 57, McCluer 49

|1
|2
|3
|4
|Final
|Granite City
|0
|0
|0
|0
|57
|McCluer
|0
|0
|0
|0
|49
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Granite City
|4-3
|0-0
|338/48
|344/49
|McCluer
|2-2
|0-0
|201/29
|149/21
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|Granite City
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Emily Sykes (#35, 5-10, F, Jr.)
|18
|7-19
|0
|4-8
|2
|Kaylyn Wiley (#3, 5-7, G, Sr.)
|12
|1-10
|2-3
|4-9
|4
|Melashia Bennett (#1, 5-4, G, Sr.)
|8
|1-7
|1-6
|3-6
|2
|Hailee Wyatt (#22, 5-8, F, Jr.)
|6
|3-6
|0
|0
|5
|Itaijja Miller-Brown (#2, 5-6, F, Sr.)
|5
|2-4
|0-2
|1-2
|1
|Alivia Vaughn (#12, 5-7, G, Sr.)
|4
|0-3
|1-1
|1-2
|3
|Carely Valles-Serrano (#33, 5-6, C, Sr.)
|3
|1-3
|0
|1-2
|1
|Megan Sykes (#21, Fr.)
|1
|0-1
|0
|1-2
|0
|Granite City
|Individual stats Have not been reported.