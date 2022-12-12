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Box: Granite City 57, McCluer 49

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1234Final
Granite City000057
McCluer000049
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Granite City4-30-0338/48344/49
McCluer2-20-0201/29149/21

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Granite CityPtsFG3FGFTFL
Emily Sykes (#35, 5-10, F, Jr.)187-1904-82
Kaylyn Wiley (#3, 5-7, G, Sr.)121-102-34-94
Melashia Bennett (#1, 5-4, G, Sr.)81-71-63-62
Hailee Wyatt (#22, 5-8, F, Jr.)63-6005
Itaijja Miller-Brown (#2, 5-6, F, Sr.)52-40-21-21
Alivia Vaughn (#12, 5-7, G, Sr.)40-31-11-23
Carely Valles-Serrano (#33, 5-6, C, Sr.)31-301-21
Megan Sykes (#21, Fr.)10-101-20
Granite City
Individual stats Have not been reported.
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