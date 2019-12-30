Box: Granite City 52, Hazelwood East 33
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Box: Granite City 52, Hazelwood East 33

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1234Final
Hazelwood East51251133
Granite City151417652
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Hazelwood East1-81-0278/31521/58
Granite City3-90-0412/46551/61
Hazelwood East
Individual stats Have not been reported.
Granite CityPtsFG3FGFTFL
Kaylyn Wylie (#3, Fr.)155-100-25-70
Azaria Moore (#23, So.)125-80-12-42
Ellie Wiehardt (#12, Sr.)60-12-301
Alex Powell (#20, Sr.)63-5002
Erica Hurst (#35, Sr.)42-600-21
Claire Sykes (#11, Jr.)42-40-101
Ella Stepanek (#21, So.)42-700-42
Rianna Lange (#2, Jr.)10-301-20
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