Box: Granite City 52, Hazelwood East 33

|1
|2
|3
|4
|Final
|Hazelwood East
|5
|12
|5
|11
|33
|Granite City
|15
|14
|17
|6
|52
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Hazelwood East
|1-8
|1-0
|278/31
|521/58
|Granite City
|3-9
|0-0
|412/46
|551/61
|Hazelwood East
|Individual stats Have not been reported.
|Granite City
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Kaylyn Wylie (#3, Fr.)
|15
|5-10
|0-2
|5-7
|0
|Azaria Moore (#23, So.)
|12
|5-8
|0-1
|2-4
|2
|Ellie Wiehardt (#12, Sr.)
|6
|0-1
|2-3
|0
|1
|Alex Powell (#20, Sr.)
|6
|3-5
|0
|0
|2
|Erica Hurst (#35, Sr.)
|4
|2-6
|0
|0-2
|1
|Claire Sykes (#11, Jr.)
|4
|2-4
|0-1
|0
|1
|Ella Stepanek (#21, So.)
|4
|2-7
|0
|0-4
|2
|Rianna Lange (#2, Jr.)
|1
|0-3
|0
|1-2
|0