Box: Granite City 52, McCluer 20

|1
|2
|3
|4
|Final
|Granite City
|18
|10
|15
|9
|52
|McCluer
|4
|9
|3
|4
|20
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Granite City
|2-9
|0-0
|360/33
|518/47
|McCluer
|0-6
|0-0
|101/9
|388/35
|Granite City
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Erica Hurst (#35, Sr.)
|13
|5-8
|0
|3-4
|4
|Alex Powell (#20, Sr.)
|8
|4-7
|0
|0
|1
|Azaria Moore (#23, So.)
|8
|4-11
|0-2
|0-1
|3
|Leah Hale (#4, Fr.)
|7
|2-4
|1-1
|0
|0
|Kaylyn Wylie (#3, Fr.)
|7
|1-8
|1-2
|2-6
|1
|Claire Sykes (#11, Jr.)
|6
|3-6
|0-3
|0
|0
|Ellie Wiehardt (#12, Sr.)
|3
|0
|1-4
|0
|2
|Granite City
|Individual stats Have not been reported.