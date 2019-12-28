Box: Granite City 52, McCluer 20
0 comments

Box: Granite City 52, McCluer 20

  • 0
Subscribe today!
1234Final
Granite City181015952
McCluer493420
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Granite City2-90-0360/33518/47
McCluer0-60-0101/9388/35
Granite CityPtsFG3FGFTFL
Erica Hurst (#35, Sr.)135-803-44
Alex Powell (#20, Sr.)84-7001
Azaria Moore (#23, So.)84-110-20-13
Leah Hale (#4, Fr.)72-41-100
Kaylyn Wylie (#3, Fr.)71-81-22-61
Claire Sykes (#11, Jr.)63-60-300
Ellie Wiehardt (#12, Sr.)301-402
Granite City
Individual stats Have not been reported.
0 comments

Tags

Related to this story

Most Popular

Get up-to-the-minute news sent straight to your device.

Topics

News Alerts

Blues News

Breaking News

Cardinals News

Daily 6

National Breaking News

Sports