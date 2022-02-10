Box: Greenville 45, Carlinville 31

|1
|2
|3
|4
|Final
|Carlinville
|8
|3
|12
|8
|31
|Greenville
|12
|8
|8
|17
|45
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Carlinville
|14-14
|4-4
|1069/38
|1044/37
|Greenville
|13-18
|5-3
|1140/41
|1280/46
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|Carlinville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Jill Stayton (#4, 5-8, G, Sr.)
|10
|3
|0
|4-6
|1
|Hannah Gibson (#25, 5-10, C, Fr.)
|6
|2
|0
|2-4
|4
|Lillie Reels (#14, 5-7, F, Jr.)
|5
|1
|1
|0
|0
|Isabella Tiburzi (#24, 5-10, G, Fr.)
|5
|2
|0
|1-2
|4
|Braley Wiser (#11, 5-6, G, Fr.)
|3
|0
|1
|0
|2
|Karly Tipps (#3, 5-4, G, So.)
|2
|0
|0
|2-2
|0
|Greenville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Abby Sussenbach (#23, Sr.)
|16
|5
|0
|6-8
|1
|Lilly Funneman (#44, Jr.)
|12
|3
|2
|0-1
|4
|Mia Emken (#32, Sr.)
|10
|1
|2
|2-2
|2
|Charlee Stearns (#10, Jr.)
|7
|2
|1
|0
|2