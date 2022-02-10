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Box: Greenville 45, Carlinville 31

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1234Final
Carlinville8312831
Greenville12881745
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Carlinville14-144-41069/381044/37
Greenville13-185-31140/411280/46

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CarlinvillePtsFG3FGFTFL
Jill Stayton (#4, 5-8, G, Sr.)10304-61
Hannah Gibson (#25, 5-10, C, Fr.)6202-44
Lillie Reels (#14, 5-7, F, Jr.)51100
Isabella Tiburzi (#24, 5-10, G, Fr.)5201-24
Braley Wiser (#11, 5-6, G, Fr.)30102
Karly Tipps (#3, 5-4, G, So.)2002-20
GreenvillePtsFG3FGFTFL
Abby Sussenbach (#23, Sr.)16506-81
Lilly Funneman (#44, Jr.)12320-14
Mia Emken (#32, Sr.)10122-22
Charlee Stearns (#10, Jr.)72102
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