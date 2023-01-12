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Box: Greenville 47, Piasa Southwestern 19

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1234Final
Piasa Southwestern000019
Greenville000047
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Piasa Southwestern1-100-4280/25272/25
Greenville12-74-1866/79760/69

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Piasa Southwestern
Individual stats Have not been reported.
GreenvillePtsFG3FGFTFL
Lilly Funneman (#44, 5-10, F, Sr.)132-63-400
Katie Campbell (#30, 5-10, G, Jr.)125-60-22-20
Shayna Henderson (#32, 5-6, G, Jr.)63-7002
Charlee Stearns (#10, 5-6, G, Sr.)60-12-1100
Abby Clark (#22, 5-10, F, Jr.)602-602
Kylie Doll (#40, 5-8, F, So.)42-30-100
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