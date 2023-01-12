Box: Greenville 47, Piasa Southwestern 19

|1
|2
|3
|4
|Final
|Piasa Southwestern
|0
|0
|0
|0
|19
|Greenville
|0
|0
|0
|0
|47
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Piasa Southwestern
|1-10
|0-4
|280/25
|272/25
|Greenville
|12-7
|4-1
|866/79
|760/69
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|Piasa Southwestern
|Individual stats Have not been reported.
|Greenville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Lilly Funneman (#44, 5-10, F, Sr.)
|13
|2-6
|3-4
|0
|0
|Katie Campbell (#30, 5-10, G, Jr.)
|12
|5-6
|0-2
|2-2
|0
|Shayna Henderson (#32, 5-6, G, Jr.)
|6
|3-7
|0
|0
|2
|Charlee Stearns (#10, 5-6, G, Sr.)
|6
|0-1
|2-11
|0
|0
|Abby Clark (#22, 5-10, F, Jr.)
|6
|0
|2-6
|0
|2
|Kylie Doll (#40, 5-8, F, So.)
|4
|2-3
|0-1
|0
|0